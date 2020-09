യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കരുത്; അംഗങ്ങളോടു ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ യുഎസിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പാർട്ടി പേര് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അംഗങ്ങൾക്ക് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം. യുഎസുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് വളരെ ആഴത്തിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധവും യുഎസിൽ ഓവർസീസ് ഫ്രന്റ്സ് ഓഫ് ബിജെപിക്ക് റിപ്പബ്ലിക് പാർട്ടിയുടെയും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നും വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ ചുമതലയുള്ള വിജയ് ചൗതൈവാലെ പറഞ്ഞു.

യുഎസിലെ ബിജെപി അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതു സ്ഥാനാർഥിയെ വേണമെങ്കിലും പിന്തുണയ്ക്കുകയോ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ പേര് എവിടെയും പരാമർശിക്കരുത്. യുഎസുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ബിജെപി പിന്തുണ നൽകുന്നെന്ന പ്രതീതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നീക്കം.

റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി പ്രചാരണത്തിന്, കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഹൂസ്റ്റണിൽ ‘ഹൗഡി മോദി’യുടെയും ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ അഹമ്മദാബാദിൽ നടന്ന ‘നമസ്തേ ട്രംപ്’ന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥി ജോ ബൈഡൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വേരുകളുള്ള കമല ഹാരിസിനെ നിർദേശിച്ചതിൽ സന്തോഷവുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതു തിരഞ്ഞെടുപ്പും ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും ബിജെപിക്ക് അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും വിജയ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു.

ഓവർസീസ് ഫ്രന്റ്സ് ഓഫ് ബിജെപി ഫോറിൻ ഏജന്റസ് റജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് (ഫറ) പ്രകാരം യുഎസിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ സംഘടനയ്ക്ക് ബിജെപിയെ ഔദ്യോഗികമായി യുഎസിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിജയ് ചൗതൈവാലെ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ യുഎസിലെ വിഭാഗവും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

