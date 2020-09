തട്ടിപ്പിൽ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനും പങ്ക്; കമറുദ്ദീനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു: സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മഞ്ചേശ്വരം എംഎല്‍എ എം.സി.കമറുദ്ദീന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലീഗ് നേതാക്കള്‍ നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പില്‍ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് സിപിഎം. ലീഗ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയാണു തട്ടിപ്പെന്നു സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രസ്താവന കുറ്റക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മഞ്ചേശ്വരം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തു തന്നെ പരാതികള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നു. ലീഗ് നേതൃത്വത്തില്‍ സമ്മര്‍ദം കാരണമാണ് അന്ന് പരാതികള്‍ വരാതിരുന്നതെന്നു സിപിഎം ആരോപിച്ചു.

തട്ടിപ്പുകേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട എം.സി.കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎയുടെ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് മുസ്‌‌ലിം ലീഗ് രംഗത്തെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് സിപിഎം ആരോപണം കടുപ്പിക്കുന്നത്. നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പില്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ആറുമാസത്തിനകം പണം നൽകാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതൃയോഗം കമറുദ്ദീനെ തള്ളാന്‍ തയാറായില്ല.



ബാധ്യതകളുടെ വിശദവിവരം കമറുദീന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് കൈമാറണം. ആസ്തികളുടെ വിവരവും ഈ മാസം മുപ്പതിനകം നല്‍കണമെന്ന് ലീഗ് നേതാക്കള്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. കമറുദ്ദീന്‍ യുഡിഎഫ് ജില്ലാ നേതൃസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു. കമറുദ്ദീന്‍ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കണം. ബാധ്യത പാര്‍ട്ടി ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നു പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : CPM Allegation on Muslim league relation in M. C. Kamaruddin fraud case