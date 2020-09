കാസർകോട്∙ ഫാഷന്‍ ഗോള്‍ഡ് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ലീഗില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. കാസര്‍കോട്ടെ നേതാക്കള്‍ പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും കെ.പി.എ.മജീദിനെയും കാണുന്നു. എന്‍.എ.നെല്ലിക്കുന്ന് എംഎല്‍എയും ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാണ് ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്.



അതേസമയം, നിലപാട് വിശദീകരിക്കാന്‍ എം.സി.കമറുദ്ദീൻ എംഎല്‍എ ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ കാണും. ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം നേരിട്ട് വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ ലീഗ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് കമറുദ്ദീന്‍ പാണക്കാട്ട് എത്തുന്നത്. തട്ടിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാക്കളെ ലീഗ് സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം നിലനില്‍ക്കെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച.

English Summary: Financial fraud in Kasargod - follow up