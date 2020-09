ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്, ദി അവഞ്ചേഴ്സ് താരമായ നടി ഡയാന റിഗ് അന്തരിച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ ‘ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്’ ടിവി പരമ്പരയിലെ ഒലേന ടൈറൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ആരാധകവൃന്ദത്തെ നേടിയെടുത്ത പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടിഷ് നടി ഡയാന റിഗ് (82) അന്തരിച്ചു. കാൻസർ ബാധിതയായ ഡയാനയുടെ അന്ത്യം സ്വന്തം വസതിയിലായിരുന്നു.‌

‘ഒൺ ഹെർ മജസ്റ്റീസ് സീക്രഡ് സർവീസ്’ (1969) എന്ന സിനിമയിൽ ജയിംസ് ബോണ്ടിന്റെ ഭാര്യ ട്രേസിയുടെ വേഷമിട്ടു. ബോണ്ട് വിവാഹിതനാകുന്ന സിനിമയാണിത്. നാടകരംഗത്തും മികവു തെളിയിച്ച ഡയാന, 1960 കളിൽ ‘ദി അവഞ്ചേഴ്സ്’ ടിവി പരമ്പരയിലെ രഹസ്യ ഏജന്റായ എമ്മ പീൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണു പ്രശസ്തയായത്.

1938 ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡോൺകാസ്റ്ററിൽ ജനിച്ചു. 1959ൽ റോയൽ ഷേക്സ്പിയർ കമ്പനിയിലൂടെയാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത്. കിങ് ലിയറിൽ കോർഡീലിയയുടെ വേഷം കയ്യടി നേടി. ദി അവഞ്ചേഴ്സിലെ കരാട്ടെ വിദഗ്ധയായ, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന രഹസ്യ ഏജന്റിന്റെ വേഷം അറുപതുകളുടെ പ്രതീകങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ബാഫ്ത, എമ്മി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ ഡയാനയ്ക്ക് ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ആദരാഞ്ജലി നേർന്നു.

ഡയാന റിഗ്. ആദ്യകാല ചിത്രം. (Photo AFP)

English Summary: Game of Thrones and Avengers actor Dame Diana Rigg dies at 82