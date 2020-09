ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രധാന കേസുകളില്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ അതിരുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. മാധ്യമങ്ങള്‍ സമാന്തര വിചാരണ നടത്തരുതെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് മുക്ത ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. സുനന്ദ പുഷ്കറിന്‍റെ ദുരൂഹ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ടിവി അപകീര്‍ത്തികരമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ശശി തരൂര്‍ എംപി നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ പരാമര്‍ശം.

മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാന്‍ പാടില്ല. എങ്കിലും ഒരു കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ സമാന്തര വിചാരണ നടത്തുന്നതില്‍നിന്നു വിട്ടു‌നില്‍ക്കണം. ആരോപണം നേരിടുന്നവരെ കുറ്റവാളികളായി ചിത്രീകരിക്കാനോ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത അവകാശവാദങ്ങള്‍ നടത്താനോ പാടില്ല. കേസന്വേഷണത്തിന്‍റെയും തെളിവുകളുടെയും പവിത്രതയെ മാധ്യമങ്ങള്‍ ബഹുമാനിക്കണം. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഈ കാലത്തിന്‍റെ ആവശ്യമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

സുനന്ദ പുഷ്കര്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതില്‍നിന്ന് അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയെയും റിപ്പബ്ലിക് ടിവിയെയും വിലക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ശശി തരൂര്‍ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. വിലക്കിയില്ലെങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നും വാചകക്കസര്‍ത്ത് കുറയ്ക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇവ പാലിക്കാമെന്ന ഉറപ്പ് റിപ്പബ്ലിക് ടിവി ലംഘിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തരൂര്‍ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്‍പാകെ എത്തിയത്.

നല്‍കിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കാന്‍ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തില്‍ റിപ്പബ്ലിക് ടിവിക്കും അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിക്കും കോടതി നോട്ടിസയച്ചു. ബോളിവുഡ് താരം സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്‍റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ നടി റിയ ചക്രവര്‍ത്തിക്കെതിരായ മാധ്യമ വിചാരണ രാജ്യത്ത് വലിയ ചര്‍ച്ചയാകുന്ന സമയത്താണ് കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനമെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്.

