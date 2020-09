വിഷാദത്തിലുള്ളയാൾക്ക് റിയ എന്തിന് ലഹരി മരുന്ന് നൽകി? ‘ഹേറ്റേഴ്സി’നോട് അങ്കിത

മുംബൈ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‌പുത്തിന്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് നടന്റെ മുൻ കാമുകിയും നടിയുമായ അങ്കിത ലോഖണ്ഡെ. എന്നാൽ തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനും കുടുംബത്തിനും നീതി ലഭിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് അങ്കിത പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പിലാണ് അങ്കിതയുടെ പുതിയ പ്രതികരണം. സുശാന്ത് സിങ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ലെന്നും വിഷാദരോഗി ആയിരുന്നില്ലെന്നും അങ്കിത നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്ത നടന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിക്കെതിരെയും അങ്കിത രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. റിയ ചക്രവർത്തി തന്നെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നതായി സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന സൂചനകളും അങ്കിത പുറത്തുവിട്ടു. ‘യാദൃശ്ചികം, വിധി അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളാണ് വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതാണ് കർമ.’ – റിയയുടെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അങ്കിതയുടെ ട്വീറ്റ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

എന്തുകൊണ്ട് സുശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വിശദീകരണവുമായാണ് അങ്കിതയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റ്. ‘സുശാന്തിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണോ എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ എന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് ഒരു കൊലപാതകമാണെന്നോ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദികളാണെന്നോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അന്തരിച്ച എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനും കുടുംബത്തിനും നീതി ലഭിക്കണം. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണം.’ – അങ്കിത പറഞ്ഞു.

താൻ ഒരു മഹാരാഷ്ട്രക്കാരിയും ഇന്ത്യൻ പൗരയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്കിത, സംസ്ഥാന സർക്കാരിലും കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളിലും വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. താനും സുശാന്തും ഒരുമിച്ചായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു നിരവധി പേർ ചോദിച്ചു. എന്നാൽ 2016വരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികനിലയെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണ് താൻ വിശദീകരിച്ചത്. റിയ ചക്രവർത്തി സുശാന്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ലഹരി മരുന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതായിരുന്നെന്ന് തന്റെ ‘ഹേറ്റേഴ്സി’നോട് അങ്കിത പറഞ്ഞു.

അങ്കിതയും സുശാന്തും.

സുശാന്തിന്റെ മാനസികനിലയെക്കുറിച്ച് റിയയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. അവൻ വിഷാദരോഗിയാണെന്ന് റിയ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരാൾക്ക് ലഹരിമരുന്ന് നൽകാമോ? അതെങ്ങനെ സഹായിക്കാനാണ്? ഒരുവശത്ത് സുശാന്തിന്റെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മറുവശത്ത് റിയ അദ്ദേഹത്തിന് ലഹരിമരുന്ന് നൽകുകയായിരുന്നെന്ന് അങ്കിത ആരോപിച്ചു.

വിഷാദരോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സുശാന്ത് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം റിയ കുടുംബത്തെ അറിയിച്ചില്ല?. ഒരുപക്ഷേ അതു റിയയും ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിധിയെന്ന് താൻ പറഞ്ഞത്. സുശാന്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ള പിന്തുണ തുടരുമെന്നും തന്നോട് എതിർപ്പുള്ളവർ കുറച്ചു മാന്യത കാണിക്കണമെന്നും അങ്കിത കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

English Summary: "Never Said Sushant Rajput Was Murdered": Ex-Girlfriend Ankita Lokhande