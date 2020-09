കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് ലോക്സഭ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായേക്കും: നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപിയെ ലോക്സഭാ ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നീക്കം. പ്രതിപക്ഷ നിരയില്‍ സമവായമുണ്ടാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം ശ്രമം തുടങ്ങി. ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി സ്പീക്കര്‍ ഒാം ബിര്‍ലയ്ക്ക് ഇന്നലെ കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു.



ഏഴു തവണ എംപിയും കോണ്‍ഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പുമായ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്, സ്പീക്കര്‍ പാനലിലുമുണ്ട്. ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനം പ്രതിപക്ഷത്തിന് നല്‍കാറാണു പതിവ്. എന്നാല്‍ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം അവകാശപ്പെടാനുള്ള അംഗബലം കോണ്‍ഗ്രസിന് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് നിര്‍ണായകമാകും.

English Summary: Kodikunnil Suresh likely to be Lok Sabha Deputy Speaker