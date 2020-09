തൃശൂർ∙ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പേരിലുള്ള പ്രിയദർശിനി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നവീകരണം കഴിഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ പേരായ പ്രിയദർശിനി ബസ് ‌സ്റ്റാൻഡ് എന്ന നാമം ഒഴിവാക്കിയ കോർപറേഷൻ ഭരണസമിതിയുടെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെഎസ്‌യു തൃശൂർ അസംബ്ലി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രിയദർശിനി ബസ്‌സ്റ്റാൻഡ് എന്ന പേര് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.

കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകർ പ്രിയദർശിനി എന്ന് എഴുതിയ വലിയ ബാനർ ബസ്‌ സ്റ്റാൻഡ് കവാടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോൺ ഡാനിയൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബസ്‌ സ്റ്റാൻഡിന്റെ പ്രിയദർശിനി എന്ന പേര് ഒഴിവാക്കിയതിന് എന്ത് ന്യായീകരണമാണു മേയർക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് ജോൺ ഡാനിയൽ ചോദിച്ചു. ‘മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കിയ ഇടതു ഭരണസമിതിയുടെ നടപടി അപലപനീയമാണ്. മേയർ മാപ്പു പറയണം’



കെഎസ്‌യു അസംബ്ലി പ്രസിഡന്റ് വിഷ്ണു ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മിഥുൻ മോഹൻ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വി.എസ്. ഡേവിഡ്, മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ്, എബിമോൻ തോമസ്, കൈലാസ് വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary : KSU workers restored the name of bus stand