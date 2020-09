സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വാക്സീൻ പരീക്ഷണം നിർത്തിവച്ചു; മൂന്നാംഘട്ടം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അടുത്തയാഴ്ച

ന്യൂഡൽഹി ∙ അടുത്തയാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങാനിരുന്ന കോവിഡ് വാക്സീന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം നിർത്തിവച്ചതായി പുണെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അസ്ട്രാസെനകയുമായി ചേർന്നുള്ള ഓക്സ്ഫഡ് സാധ്യതാ വാക്സീന്റെ പരീക്ഷണമാണു രാജ്യത്തു നിർത്തിയത്. യുകെയിൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് ‘ട്രാൻവേഴ്സ് മൈലൈറ്റീസ്’ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നു നാലു രാജ്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം നിർത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു തീരുമാനം.

വാക്സീൻ ഉൽപാദകരായ അസ്ട്രാസെനക ഇന്ത്യയിലെ പങ്കാളിയായ പുണെ സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനു നൽകിയ വിവരങ്ങളിലാണ് ‘ട്രാൻവേഴ്സ് മൈലൈറ്റീസ്’ സൂചനയുണ്ടായിരുന്നത്. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതു കൊണ്ടാണോ രോഗാവസ്ഥ എന്നതു വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) കഴിഞ്ഞദിവസം സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു. പലയിടത്തും പരീക്ഷണം നിർത്തിയിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ തുടരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണു ഡിസിജിഐ ചോദിച്ചത്.



എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും അസ്ട്രാസെനക ട്രയൽസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതു വരെ ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്നും സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സുഷുമ്ന നാഡിയിലെ തന്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണമായ മൈലിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കമാണ് ട്രാൻവേഴ്സ് മൈലൈറ്റീസ്. 3 കാരണങ്ങളാൽ ഇതു സംഭവിക്കാം. 1. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതു വഴി ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ ശേഷിയിലുണ്ടായ മാറ്റം. 2. നിർജീവമായിരുന്ന വൈറസുകളേതെങ്കിലും സജീവമായത്. 3. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ.



English Summary: Serum Institute To Pause Vaccine Trials In India After Drug Controller's Notice