വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കാൻ സർക്കാർ: റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അടച്ചിട്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഒക്ടോബറോടുകൂടി തുറക്കാന്‍ ധാരണ. ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനുമായി കോണ്‍ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി (സിഐഐ) അംഗങ്ങള്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയിലാണ് തീരുമാനം.



വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചാണ് ഈ കോവിഡ് കാലം കടന്നുപോകുന്നത്. മാസങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സിഐഐ സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചത്. ഒക്ടോബറോടുകൂടി ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന ഉറപ്പാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ നല്‍കിയത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പിനും സമര്‍പ്പിച്ചു.

ആയുര്‍വേദ ചികിത്സയ്ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കി സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കാനാണ് പദ്ധതി. സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കരുതെന്ന ആവശ്യവും സിഐഐ ചര്‍ച്ചയില്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം 15 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്.

English Summary: Tourist places likely to open on next month