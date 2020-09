സുരക്ഷാ ഭീഷണി: ചൈനീസ് പൗരന്മാരുടെ 1000ൽ അധികം വീസകൾ യുഎസ് റദ്ദാക്കി

വാഷിങ്ടൻ∙ സുരക്ഷാ ഭീഷണി മുൻനിർത്തി 1000 ചൈനീസ് പൗരന്മാരുടെ വീസ റദ്ദാക്കിയതായി യുഎസ്. മേയ് 29ന് ഇറക്കിയ പ്രസിഡന്‍ഷ്യൽ പ്രൊക്ലമേഷൻ പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ എട്ടുവരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ജനാധിപത്യത്തെ തച്ചുടയ്ക്കുന്ന ചൈനീസ് നീക്കത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് മേയ് 29ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഇത്തരമൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

ചൈനീസ് സേനയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകുന്ന ചില ചൈനീസ് ബിരുദ വിദ്യാർഥികളെയും ഗവേഷകരുടെയും വീസകൾ വാഷിങ്ടൻ തടയുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ചാഡ് വൂൾഫ് നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു. വ്യവസായപരമായ ചാരവൃത്തി ചൈന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് വാക്സീൻ ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ശ്രമിച്ചു, അമേരിക്കൻ പഠന ഗവേഷണ വിഭാഗങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തിയിരുന്നു.

