നിർബന്ധിച്ചു കുറ്റസമ്മതം നടത്തിച്ചെന്നു റിയ; നടിക്കും സഹോദരനും ജാമ്യമില്ല

മുംബൈ ∙ ലഹരിമരുന്നുകേസിൽ നടി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെയും സഹോദരൻ ഷോവിക്കിന്റെയും ജാമ്യാപേക്ഷ മുംബൈ സെഷൻസ് കോടതി തള്ളി. ഇവർക്കു പുറമെ ആരോപണവിധേയരായ മറ്റ് എട്ടു പേരുടെ ജാമ്യഹർജിയും തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. വിധിക്കെതിരെ റിയ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കുമെന്നാണു സൂചന. ഈമാസം 22 വരെയാണു റിയയെ ജുഡിഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) നിർബന്ധിച്ചു കുറ്റസമ്മതം നടത്തിച്ചതാണെന്നും റിയ കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചു. കെട്ടിച്ചമച്ച കഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്റ്റെന്നും ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും നടിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വനിതാ ഓഫിസർമാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. റിയ കടത്തിയെന്നാരോപിക്കുന്ന ലഹരിമരുന്നിന്റെ അളവ് എത്രയെന്നോ, എത്ര പണം മുടക്കിയെന്നോ പറയുന്നില്ല. അന്തരിച്ച നടനും കാമുകനുമായ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന് ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചിരുന്നു എന്ന ആരോപണവും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നിട്ടും റിയ വലിയ ‘ലഹരി സിൻഡിക്കേറ്റി’ന്റെ ഭാഗമാണെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം, നടി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നും സമൂഹത്തിലുള്ള സ്ഥാനവും പണവും ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നുമുള്ള നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ വാദം കോടതി അഗീകരിച്ചു. സുശാന്തിനു ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചു, ലഹരി റാക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നീ ആരോപണങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയാണു റിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

English Summary: Rhea Chakraborty To Stay In Mumbai Jail For Now, Bail Denied