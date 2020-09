അലനും താഹയും ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി; ജാമ്യം പത്തുമാസത്തിന് ശേഷം

കോഴിക്കോട്∙ പന്തീരാങ്കാവ് യുഎപിഎ കേസില്‍ തടവിലായിരുന്ന അലനും താഹയും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. എന്‍ഐഎ അറസ്റ്റുചെയ്ത ഇരുവരും പത്തു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കര്‍ശന ഉപാധികളോടെയാണ് എന്‍ഐഎ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

അലന്റെയും താഹയുടെയും ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ നാടകീയ നീക്കവുമായി എൻഐഎ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഐഎ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം വിചാരണക്കോടതി തള്ളി. അലന്റെയും താഹയുടെയും ജാമ്യക്കാരായി രക്ഷിതാക്കളും അടുത്ത ബന്ധുവുമാണ് കോടതിയിൽ എത്തി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഇരുവരും മോചിതരാകുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: Alen and Thaha Comes Out of Jail After Got Jail