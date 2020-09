കൊറോണ പോയി, മമത നടിക്കുന്നു: ബിജെപി നേതാവ്

കൊൽക്കത്ത ∙ കോവിഡ് പൊയ്പോയെന്നും ബംഗാളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഇപ്പോഴും ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിനു തടയിടാനാണെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ദിലിപ് ഘോഷ്. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനു തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഘോഷിന്റെ പ്രസ്താവന. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രചാരണം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ധനിയാഖലിയിൽ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ ഘോഷ് കോവിഡ് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ബംഗാളിൽ കോവിഡ് ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയെന്ന് ദിലിപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണം തടയുന്നതിന് മനപ്പൂർവം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ബിജെപി സമ്മേളനങ്ങളോ റാലികളോ നടത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ് മമതയുടെ ലക്ഷ്യം. ആർക്കും ഞങ്ങളെ തടയാനാകില്ലെന്നും ദിലീപ് ഘോഷ് റാലിക്കിടെ പറഞ്ഞു.

പുതിയ 96,551 കേസുകൾ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ 45 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഇന്നലെ മാത്രം 1,209 പേരാണ് മരിച്ചത്. ബംഗാളിൽ മാത്രം 2 ലക്ഷം പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും 3,700 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കൊറോണ വൈറസിനെ ലഘുവായി കാണരുതെന്നും നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വാക്സീൻ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ മാസ്ക് ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലംപാലിക്കുകയും വേണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.



English Summary: "Corona Is Gone," Declares BJP's Bengal Chief At Crowded Rally