തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡില്‍ ചീഫ് ഫിനാന്‍സ് ഓഫിസര്‍ അടക്കമുള്ള തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചതും നിയമനം നടത്തിയതും സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി വാങ്ങാതെയെന്നു വിവരാവകാശ രേഖകള്‍. ബൈലോ ഭേദഗതി ചെയ്യാതെ പരസ്യം നല്‍കി നിയമനം നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് സമ്മതിക്കുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ താഴ്ന്ന തസ്തികകളില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണു മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുള്ള നിയമനം.

ലെയിസൺ ഒാഫിസറായ പി.ആര്‍.രാജേഷിനു ശമ്പളം 50,000 രൂപ. സഹകരണവകുപ്പ് മുന്‍ അഡിഷണല്‍ റജിസ്ട്രാര്‍, കേരഫെഡില്‍നിന്ന് വിരമിച്ച എ.പി.ബാബുവാണ് ചീഫ് ഫിനാന്‍സ് ഓഫിസര്‍. ശമ്പളം 50,000 രൂപ. ലീഗല്‍ അഡ്വൈസറായ കെ.പി.സമുദ്രയ്ക്ക് 45,000 രൂപ, വെഹിക്കിള്‍ സൂപ്പര്‍വൈസറായ കെ.എന്‍.രവിക്കു 30,000 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണു മറ്റുള്ളവരുടെ ശമ്പളം. കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡ് അടുത്തിടെ സൃഷ്ടിച്ച അനധികൃത തസ്തികകളാണിത്. ഇതില്‍ ലെയിസണ്‍ ഓഫിസറെ നിയമിക്കാന്‍ സഹകരണവകുപ്പിന്റെ അനുമതിയുണ്ട്.

മറ്റു മൂന്നും അനധികൃത തസ്തികളാണെന്നു വിവരാവകാശ രേഖകള്‍ തന്നെ തെളിയിക്കുന്നു. പുതിയ തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ബൈലോ പോലും ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടില്ല. കേസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിനു സ്റ്റാന്റിങ് കൗണ്‍സില്‍ ഉള്ളപ്പോഴാണു ലീഗല്‍ അഡ്വൈസറായി മറ്റൊരാളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിപിഎം മുഖപത്രത്തിൽ ഉള്‍പ്പടെ രണ്ടിടത്തു പരസ്യം നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ആളില്‍നിന്ന് അപേക്ഷ വാങ്ങി നിയമനം നടത്തുകയായിരുന്നു. വിരമിച്ചവരെ കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡില്‍ നിയമിക്കരുതെന്ന് 2016 ല്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ സര്‍ക്കുലറുണ്ടായിരുന്നതും അവഗണിച്ചു.

English Summary: Consumerfed creates four new key posts without government permission