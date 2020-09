കോവിഡ് മരുന്നിനു മലയാളി ടച്ച്; കൊച്ചി കമ്പനിക്ക് പരീക്ഷണാനുമതി

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള രണ്ടാംഘട്ട ക്ലിനിക്കൽ മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി. പിഎൻബി വെസ്പർ ലൈഫ് സയൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിക്കാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. പിഎൻബി 001 എന്ന മരുന്നിന്റെ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഫലം കണ്ടതോടെയാണ് അനുമതിയെന്നും 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാകുമെന്നും പിഎൻബി വെസ്പർ സിഇഒ പി.എൻ.ബലറാം മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

ലോകത്ത് നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു രാസ സംയുക്തത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് കമ്പനിയുടേത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വസ്തു കോവിഡ് രോഗികളിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ആദ്യമാണ്. വളരെ ചെലവേറിയതും സമയമെടുത്തുള്ളതുമാണ് കണ്ടുപിടിത്തം. സ്മോൾ സെൽ ലങ് കാൻസറിനായി നിർമിച്ചെടുത്ത രാസസംയുക്തം ശാസ്ത്രീയമായി കോവിഡ് രോഗികളിൽ ഗുണപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ആ രീതിയിലായി പരീക്ഷണങ്ങൾ. അങ്ങനെ 74 പേരിൽ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പുണെ ബിഎംജി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള, നിലവിൽ ഓക്സിജന്റെ സഹായത്തോടെ കഴിയുന്ന 40 പേരിലായിരിക്കും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലെ മരുന്ന് പരീക്ഷണം. നിലവിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളേക്കാൾ ഗുണകരമാണ് പിഎൻബി 001 എന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിതരിലെ പനി, ശരീര വേദന, ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കാൻ ഇതു സഹായകമാണ്.

പൈറെക്സിയ പഠനങ്ങളിൽ ആസ്പിരിനേക്കാൾ 20 മടങ്ങ് ശക്തമാണ് പിഎൻബി 001 എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസതടസമുള്ളവരിൽ ശ്വാസകോശ ഉത്തേജനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നും ഡെങ്കി വൈറസിനെതിരെയും ഇത് മികച്ച ഫലം നൽകിയെന്നും ബലറാം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് രോഗികളിലെ പരീക്ഷണം വിജയകരമെന്നു കണ്ടാൽ അടുത്തത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉൽപാദനമാണ്.

യുഎസ് എഫ്ഡിഎ മരുന്നിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. യുകെയിലും കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമാന്തര പരീക്ഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോ. എറിക് ലാറ്റ്മാനാണ് ശാസ്ത്ര സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആറു മരുന്നുകൾ കമ്പനിയുടേതായി പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

വേദനയ്ക്കും, ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്നുകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. പാൻക്രിയാറ്റിക്, കോളൻ കാൻസറുകൾക്കുള്ള പിഎൻബി 028 അടുത്ത വർഷം പരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കും. ബ്രെയിൻ, ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറുകൾക്കുള്ള പിഎൻബി 081, ഗ്യാസ്ട്രിക് കാൻസർ, സെൽ ലങ് കാൻസർ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിഎൻബി 102 എന്നീ മരുന്നുകളും പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ബലറാം പറഞ്ഞു.

English Summary: Drug controller general of india gives permission for covid medicine clinical trial to Cochin company