ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ രാജ്യത്ത് മേയ് വരെ 64 ലക്ഷം പേര്‍ക്കു കോവിഡ് വന്നുപോയിരിക്കാമെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ സിറോ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതു ജനസംഖ്യയുടെ 0.73% മാത്രമാണ്. മേയ് 11നും ജൂണ്‍ നാലിനുമിടയിലാണു സര്‍വേ നടന്നത്. രാജ്യത്തെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 70 ജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 28,000 സാംപിളുകളാണു പരിശോധിച്ചത്. 18 മുതല്‍ 45 വയസ്സ് വരെയുള്ള 43.3 ശതമാനത്തിനും 46 മുതല്‍ 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള 39.5 ശതമാനത്തിനും 60നു മുകളിലുള്ള 17.2 ശതമാനത്തിലും രോഗം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തവരില്‍ 51.5 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. മേയിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഇന്ത്യ കോവിഡ‍് വ്യാപനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. മേയ് ആദ്യം തന്നെ രാജ്യത്ത് 64,68,388 പേർക്ക് കോവിഡ് വന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഓരോ കോവിഡ് കേസുകളും സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ 82–130 കേസുകൾ വരെ കണ്ടെത്താതെ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർവേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. മേയ് അവസാനത്തോടെയും ജൂണിലുമായി കോവിഡ് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലേക്കു പടർന്നിരുന്നു. ഇത് ആശങ്കയുയർത്തുന്നതാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെറിയ നഗരങ്ങളിലും വലിയതോതിൽ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന യുപി, ബിഹാർ‍ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും ഗ്രാമീണതലത്തിൽ കോവിഡ് ബാധ രൂക്ഷമാവുക.

കോവിഡ് കേസുകൾ ഇല്ലാത്തതും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ ജില്ലകളിലും രോഗം ബാധിച്ചവരെ സിറോ സർവേയിൽ കണ്ടെത്തി. പരിശോധന കുറഞ്ഞതോ പരിശോധിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്തതോ കാരണമാകാം. ഇത്തരം മേഖലകളിൽ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കണമെന്ന് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ 69.4 ശതമാനവും നഗരങ്ങളിലെ ചേരിപ്രദേശങ്ങളിൽ 15.9 ശതമാനവും നഗരങ്ങളിൽ 14.6 ശതമാനവുമായിരുന്നു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ കണക്ക്.

രാജ്യത്ത് തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഒരു ലക്ഷത്തിനടുത്ത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 96,551 പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതോടെ ആകെ രോഗബാധിതര്‍ 45,62,414 ആയി. രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം 76,271 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇന്നലെ മാത്രം 1,209 പേരാണ് മരിച്ചത്. 9,43,480 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 70,880 പേര്‍ക്ക് കൂടി രോഗം ഭേദമായതോടെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആകെ എണ്ണം 35,42,663 ആയി ഉയര്‍ന്നു. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 77.67 ശതമാനവും മരണനിരക്ക് 1.67 ശതമാനവുമാണ്.

