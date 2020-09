ജലീലിനെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ ഇടി വീണത് ഇടതിന്, രാഷ്ട്രീയ പിരിമുറുക്കം

തിരുവനന്തപുരം∙ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്റ്ററേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ വരുന്ന നിയമസഭാ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശക്തമായ ഒരു പ്രചാരണ വിഷയം കൂടി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കു ലഭിക്കുകയാണ്. ജലീലിനെതിരായ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി സിപിഎം പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങുമ്പോഴും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കേരളാ മന്ത്രിയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത് തദ്ദേശ–നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഘട്ടത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് മുന്നണിക്കു പ്രയാസമായിരിക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ അന്വേഷണം നീണ്ടുപോയാൽ പ്രത്യേകിച്ചും.

ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സിപിഎം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച സിപിഐ നേതാക്കളുടെ നിലപാടും ശ്രദ്ധേയമാകും. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ആയുധം കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വർണക്കടത്തു കേസിലൂടെ ഉണ്ടായതെന്നു സിപിഐ വിലയിരുത്തുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ജലീലിന്റെ എൽഡിഎഫിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി.

ചോദ്യം ചെയ്യൽ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ രാത്രി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യുവമോർച്ചയും നടത്തിയ മാർച്ചുകൾ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു. പൊലീസ് ലാത്തി വീശിയതോടെ സംസ്ഥാനമെമ്പാടും പ്രതിഷേധത്തിരയൊരുക്കാനുളള നീക്കത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷ യുവജനസംഘടനകൾ.

കള്ളക്കടത്തുകേസിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ചോദ്യം ചെയ്ത മന്ത്രിയുടെ രാജി മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. സർക്കാരിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാനും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആലോചിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ചോദ്യം ചെയ്തതു കൊണ്ട് മാത്രം രാജിവയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർഥമാണെന്നാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം ചോദിക്കുന്നത്. ജലീൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്നു കോടതി കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രം രാജിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാമെന്നും നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്നതിന്റെ പേരിൽ രാജി വേണ്ടെന്ന് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ്.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ളയും എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവനും വ്യക്തമാക്കി. കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആരെയും വിളിച്ചുവരുത്താമെന്നും ചോദ്യം ചെയ്തുവെന്നതിന് കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന അർഥമില്ലെന്നുമാണ് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ വിശദീകരിച്ചത്.

സ്വര്‍ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച സർക്കാർ ഈ വിവാദത്തെ എങ്ങനെ മറികടക്കുമെന്നു രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. സ്വർണക്കടത്തു വിഷയമായതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് സർക്കാരിനും ആശങ്കയുണ്ട്. വിദേശത്തുനിന്ന് മതഗ്രന്ഥം കൊണ്ടുവന്നതിനെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയവും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്.

മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ കോൺസുലേറ്റുമായി ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിഗമനം. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മന്ത്രിക്കെതിരാണെങ്കിൽ രാജിയെന്ന ആവശ്യത്തിനു ശക്തിയേറും. അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികളുടെ രാഷ്ട്രീയ വേട്ട അതിജീവിച്ചെന്ന പ്രതിച്ഛായയോടെ സർക്കാരിനു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാം.

English Summary : Jaleel issue may be a raised as a strong political campaign by opposition in next elections