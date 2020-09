തിരുവനന്തപുരം∙ സര്‍ക്കാരിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ ഇടപെടല്‍ ദേശീയ ഏജന്‍സിയെ ഏല്‍പിക്കുന്നു. സമൂഹമാധ്യമ ഇടപെടല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഏജന്‍സിയെ കണ്ടെത്താന്‍ അഞ്ചംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. പിആര്‍ഡി സെക്രട്ടറി സമിതി അധ്യക്ഷനാകും.

English Summary : Kerala government in search of agency to strengthen social media engagement