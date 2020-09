ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് സൗഹൃദസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ കേരളം മുന്നില്‍. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ റാങ്കിങ്ങില്‍ ടോപ് പെർഫോർമറായാണ് കേരളം മാറിയത്. കർണാടകയും ഒപ്പമുണ്ട്. ഗുജറാത്താണ് പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്.

English Summary: Karnataka and Kerala, the top performing states in the State StartUp Rankings