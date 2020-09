കോവിഡുമായി വന്നാൽ വെടിവച്ചു കൊല്ലും; ഉത്തര കൊറിയയിൽ കിമ്മിന്റെ ഉത്തരവ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈനയിൽനിന്നു കൊറോണ വൈറസ് രാജ്യത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതു തടയാൻ ഉത്തര കൊറിയയിൽ ‘ഷൂട്ട് ടു കിൽ’ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചെന്നു യുഎസ്. അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്നവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അവരെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാനാണ് ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് യുഎസ് ഫോഴ്സസ് കൊറിയ കമാൻഡറെ ഉദ്ധരിച്ച് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു

ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് പടരുന്നതിനിടെയും ഒരു കേസുപോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെടുന്നത്. വൈറസ് പടരുന്നത് തടയുന്നതിനായി ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി ജനുവരിയിൽ അടച്ചിരുന്നു. ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽനിന്ന് രണ്ടു കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ദൂരം ബഫർ സോണാക്കി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഉത്തര കൊറിയയുടെ സ്പെഷൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോഴ്സ് അതിർത്തിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെടിവയ്പ് ഓർഡര്‍ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നു യുഎസ് ഫോഴ്സസ് കൊറിയ കമാൻഡർ റോബർട്ട് അബ്രാംസ് പറഞ്ഞു. അതിർത്തി അ‌ടച്ചതോടെ കള്ളക്കടത്ത് ശക്തിയാർജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണവകരാറിനു പിന്നാലെ ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തെ തുടർന്നു സാമ്പത്തികനില താറുമാറായിരുന്നു. ചൈനയിൽനിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി 85 ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്നും അബ്രാംസ് പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ ഉത്തരകൊറിയയിൽനിന്ന് ഉടൻ പ്രകോപനപരമായ നടപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. കോവിഡിന്റെ ആഘാതം കുറയുന്നതുവരെ ഉത്തരകൊറിയ കഠിനമായ നടപടികൾ എടുക്കുമെന്നു കരുതുന്നില്ലെന്നും അബ്രാംസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ സിൻപോ സൗത്ത് നേവൽ ഷിപ്‌യാർഡിൽ പുതിയ സബ്മറൈൻ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ പരീക്ഷത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നതായി സെന്റർ ഫോർ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റഡീസ് (സിഎസ്ഐഎസ്) സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രം വിശകലനം ചെയ്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: North Korea Issues Shoot-To-Kill Orders To Prevent Coronavirus, Says US