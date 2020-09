ന്യൂഡൽഹി ∙ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ച് ധാരണകളുമായി ഇന്ത്യ– ചൈന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ച. റഷ്യയിലെ മോസ്കോയിൽ ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ (എസ്‌സിഒ) യോഗത്തിൽവച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കറും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ് യിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ ചൈനീസ് വശത്ത് വിന്യസിച്ച വൻ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും ജയ്ശങ്കർ പങ്കുവച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ ചൈനയ്ക്കു സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രണ്ടര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ചയിൽ സംഘര്‍ഷം ഒഴിവാക്കാനും സൈനികതല ചര്‍ച്ച തുടരാനും ധാരണകളായെന്നു ചൈനീസ് വിദശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

അതിർത്തിയിൽനിന്ന് ഇരു സൈന്യവും കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കാനും തീരുമാനത്തിലെത്തി. അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ സംഘർഷഭരിതമാകുന്നത് ഇരുകൂട്ടരും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

