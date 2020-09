ചൈന കൈക്കലാക്കിയ ഭൂമി എപ്പോള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കും?: കേന്ദ്രത്തോട് രാഹുല്‍

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തിയ ഭൂമി എപ്പോള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ചോദിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ചൈന നമ്മുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തി. അതു തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ അതോ ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുകളയുമോയെന്നും രാഹുല്‍ പരിഹസിച്ചു.

കോവിഡ് മൂലം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത് ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തിയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പറഞ്ഞതിനെക്കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ട്വീറ്റ്.

English Summary: China have taken our land, when is Centre planning to get it back?