പഞ്ചാബ് അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് മൂന്ന് എകെ 47, എം–16 റൈഫിളുകൾ കണ്ടെത്തി

ചണ്ഡിഗഡ്∙ പഞ്ചാബിലെ ഫിറോസ്പുര്‍ ജില്ലയിൽ ഇന്ത്യ – പാക്ക് അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന ആയുധങ്ങളും വെടിമരുന്നും അതിർത്തി രക്ഷാസേന (ബിഎസ്എഫ്) കണ്ടെത്തി. മൂന്ന് എകെ47 റൈഫിളും രണ്ട് എം–16 റൈഫിളുകളുമടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

രാവിലെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് സംഭവം. അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന പാടത്തിൽ ബാഗിൽ ഒളിപ്പിച്ചനിലയിലായിരുന്നു ഇത്. എകെ 47ന്റെ ആറു മാഗസിനുകൾ, എം–16 റൈഫിളുകളുടെ നാലു മാഗസിനുകൾ, 57 റൗണ്ട്സ്, നാലു മാഗസിനുകളും 20 റൗണ്ടുമടക്കം രണ്ട് പിസ്റ്റലുകൾ എന്നിവയും കണ്ടെത്തിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫിറോസ്പുരിലെ അബോഹർ വഴി പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചതാണ് ഇവയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

