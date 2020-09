23 ദിവസം; കേരളത്തിൽ അരലക്ഷം രോഗികൾ, 90% സമ്പർക്കം; കോവിഡ് മുക്തിയിൽ 24–ാമത്

കേരളത്തിലെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അരലക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി വന്നത് 23 ദിവസം മാത്രം. ഓഗസ്റ്റ് 19നായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആകെ രോഗബാധിതർ 50,231ൽ എത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 11ന് അത് 1,02,254ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 11 വരെ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചത് 54,363 പേർക്ക്. ഇതിൽത്തന്നെ 90.59% പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയെന്നതും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു. അതിൽ 4111 പേരുടെ ഉറവിടവും വ്യക്തമല്ല.

ഇക്കാലയളവിൽ രോഗം ബാധിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണവും വർധിച്ചു– 1183പേർ. കേരളത്തിൽ സമ്പർക്ക രോഗബാധിതർ കുതിച്ചുയർന്ന ജൂലൈ 7 മുതൽ ഇതുവരെ 2096 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാണു രോഗം ബാധിച്ചത്. അതിൽത്തന്നെ പകുതിയിലേറെ പേർക്കും (56.44%) ഇക്കഴിഞ്ഞ 23 ദിവസത്തിനിടെയാണു രോഗം ബാധിച്ചതെന്നു ചുരുക്കം.

ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷം കോവിഡ് രോഗികൾ കടന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് ഈ സംഖ്യയിലെത്തിയത് കേരളമാണ്–226 ദിവസം. എന്നാൽ കേരളത്തിനേക്കാൾ മുൻപേ, 158 ദിവസത്തിൽ, കോവിഡ് രോഗികൾ അരലക്ഷം കടന്ന രാജസ്ഥാനിൽ നിലവിൽ പ്രതിദിനരോഗികൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. സെപ്റ്റംബർ 12 വരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം അവിടെ 99,036 പേർക്കാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കേരളത്തില്‍ ദിവസവും രോഗികൾ 2000–3000 കടന്നിരിക്കെ രാജസ്ഥാനിൽ അത് ശരാശരി 1500 ആണ്.

കേരളത്തിൽ രോഗമുക്തി നിരക്ക് കൂടുതലാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് മുക്തിനിരക്കിൽ 24–ാം സ്ഥാനത്താണു നിലവിൽ കേരളം. ഓഗസ്റ്റ് 19ലെ നിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 23 ദിവസത്തിനിടെ രോഗമുക്തിയിൽ 7.36 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളും രോഗമുക്തി നിരക്കിൽ വൻ മുന്നേറ്റം കാണിച്ചതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 19ലെ 23–ാം സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രോഗമുക്തിയിൽ 24–ാം സ്ഥാനത്തേക്കു മാറുകയായിരുന്നു കേരളം.

അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ മരണനിരക്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 7ലെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 0.08% വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് മരണം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് മരണനിരക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ 30–ാം സ്ഥാനത്താണു കേരളം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ പതിനഞ്ചോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞത്. കേരളത്തിൽ പതിയെ മരണസംഖ്യ കൂടുന്നുണ്ട്. വരുംനാളുകളിൽ കൂടുതൽ പേർക്കു രോഗം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മരണനിരക്കും കൂടിയേക്കാമെന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾക്കു വില കൽപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ അപകടവും.

2020 ജനുവരി 30ലെ ഒരു രോഗിയിൽനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കേരളം ഒരു ലക്ഷം രോഗികളിലേക്ക് എത്തിയത്? താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കാണാം ഇന്ററാക്ടീവ് ഇൻഫോഗ്രാഫിക്.

