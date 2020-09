തിരുവനന്തപുരം∙കേരളത്തിലേക്ക് 20 കോടിയിലധികം രൂപ വിലവരുന്ന 501.5 കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ നേതൃത്വം നൽകിയ, രാജ്യമെങ്ങും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തിരയുന്ന രാജുഭായിയുടെ ചിത്രം പുറത്ത്. രാജ്യം മുഴുവൻ നീളുന്ന ലഹരി മരുന്നു ശൃംഖലയുള്ള പഞ്ചാബ് സ്വദേശി രാജുഭായിയുടെ ചിത്രം ‘മനോരമ ഓൺലൈൻ’ ലഭിച്ചു. ആന്ധ്രയിലെ നക്സൽ സ്വാധീന പ്രദേശങ്ങള്‍ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജുഭായിയെ കണ്ടെത്താനായാൽ കേരളത്തിലേക്കുള്ള വൻകിട ലഹരികടത്ത് ഒരുപരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

501.5 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതി, ലോറി ഡ്രൈവർ പഞ്ചാബ് സ്വദേശി കുൽദീപ് സിങ് (32) രാജുഭായിയുടെ വിശ്വസ്തരില്‍ ഒരാളാണ്. പഞ്ചാബിൽനിന്ന് രാജുഭായി ആന്ധ്രയിലേക്കു താമസം മാറിയപ്പോൾ കൂടെക്കൂട്ടിയ ഇയാളിൽനിന്നാണ് എക്സൈസിനു രാജുഭായിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. രാജുഭായിയുടെ യഥാർഥപേര് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.



നക്സലറ്റുകളുമായി ഏറ്റവുമധികം ലഹരി ഇടപാടുള്ള വ്യക്തിയെന്നാണ് രാജുഭായിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നത്. നക്സൽ സ്വാധീനമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഏക്കറുകണക്കിനു വിസ്തൃതിയുള്ള തോട്ടങ്ങളിലെ കഞ്ചാവ് രാജ്യമെങ്ങും എത്തിക്കുന്നത് രാജുഭായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. കോടികളാണ് പ്രതിഫലമായി നക്സൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് രാജുഭായിയുടെ സംഘം വലിയ തോതിൽ കഞ്ചാവ് കടത്തുന്നത്. കോഴിക്കോടു സ്വദേശി ജിതിൻ രാജാണ് രാജുഭായിയുടെ കേരളത്തിലെ കണ്ണി. ഇയാളെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല.



English Summary : Picture of Drug dealer Rajubhai is out