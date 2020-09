കൊച്ചി∙ അരൂരിലെ വ്യവസായിയുടെ വീട്ടില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം കൊച്ചിയിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നതിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ മനോരമ ന്യൂസിന്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം മന്ത്രിയെ കൂട്ടാനായാണ് വാഹനം കൊച്ചിക്ക് പോകുന്നത്. സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാൻ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ കൊച്ചി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫിസിലെത്തിയ വാഹനത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ രാവിലെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അരൂരിലെ വ്യവസായിയുടെ ഈ വാഹനം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ച നിലയിലാണ് വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വിധേയനാകാനെത്തിയ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീൽ അരൂരിലെ സുഹൃത്തായ എം.എസ്. അനസിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തി ഔദ്യോഗിക വാഹനം അവിടെയിട്ട ശേഷം അനസിന്‍റെ വാഹനത്തിലാണ് എൻഫോഴ്മെന്റ് ഓഫിസിലെത്തിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ജലീലിനെ മടക്കി വിളിക്കാൻ വാഹനം തിരികെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫിസിലെത്തുന്നതിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണു പുറത്ത് വന്നത്.



സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാഹനം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ച് പാർക്ക് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരണമാരായാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അനസ് പ്രതികരിച്ചില്ല. അതേസമയം മറുപടികളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വേണ്ടതിനാൽ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.



മാർച്ച് നാലിന് യുഎഇ കോൺസൽ ജനറലിന്‍റെ പേരിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി എത്തിയ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തും. ഈ പാഴ്സലിൽ സ്വർണം കടത്തിയോ എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ സംശയം. 250 പാക്കറ്റുകളിലായി 4472 കിലോ ബാഗേജ് ആണ് എത്തിയത്. ഇതിൽ 32 പാക്കറ്റുകളാണ് സി ആപ്റ്റിന്‍റെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത്. ഇത് മലപ്പുറത്തെ രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടെന്ന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തും.



സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലായവരുമായി ഔദ്യോഗിക ബന്ധം മാത്രമാണുള്ളത് എന്നാണ് മന്ത്രി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചത്. മന്ത്രി ജലീലിന്‍റെ സുഹൃത്തും വ്യവസായിയുമായി എം.എസ്. അനസിന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാര്‍ച്ച് നടത്തി. അരൂര്‍ ക്ഷേത്രം ജംങ്ഷനില്‍ നിന്നു തുടങ്ങിയ മാര്‍ച്ച് അനസിന്‍റെ വീടിനു മുന്നില്‍ പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കെ.ടി. ജലീലിന്റെ കോലം കത്തിച്ചു. പ്രവര്‍ത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.



