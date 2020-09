കൊച്ചി∙ ഇന്നലെ മന്ത്രി കെ.ടി. ജലീലിനെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്‌തെങ്കിലും കാര്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍. പല പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും മന്ത്രി ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു. പലതിനും അവ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് നല്‍കിയത്.

സ്വര്‍ണക്കടത്തിനു പുറമേ പറ്റു പല ഇടപാടുകളും സംബന്ധിച്ച് ഇഡി ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇതിനൊന്നും തൃപ്തികരമായി മറുപടി നല്‍കാന്‍ മന്ത്രി തയാറായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മന്ത്രി നല്‍കിയ മൊഴി വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിച്ചു വരുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കൊച്ചി മേഖലാ ഓഫിസില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ പി. രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മൂന്നു മണിക്കൂറാണ് മന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്.



യുഎഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ ബാഗേജിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന വിവരമാണ് മന്ത്രി ആവര്‍ത്തിച്ചത്. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ പിടിയിലായവരുമായി സ്വകാര്യ ഇടപാടുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റിലേയ്ക്ക് എത്തിയ മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് മലപ്പുറത്തേയ്ക്ക് സിആപ്ടിന്റെ വാഹനത്തില്‍ കൊണ്ടു പോയതെന്നും മന്ത്രി ആവര്‍ത്തിച്ചു.

കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ എത്തിയ 4478 കിലോ ബാഗേജില്‍ 32 പാക്കറ്റുകളാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കൊണ്ടു പോയത്. ഇത് മലപ്പുറത്ത് രണ്ട് മതസ്ഥാപനങ്ങളിലുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കാമെന്നുമുള്ള നിലപാട് മന്ത്രി ആവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ നിന്ന് അറിയിച്ചതു പ്രകാരമാണ് മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനത്തില്‍ കൊണ്ടു പോയത് എന്ന് മന്ത്രി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും.

യുഎഇയില്‍ നിന്നെത്തിയ മത ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ബാക്കിയുള്ളവ ആര്‍ക്ക്, എവിടേയ്‌ക്കെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തു എന്നതിന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. എന്നാല്‍ ഇതുവരെയും മറ്റാരെങ്കിലും മതഗ്രന്ഥം കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് എത്രത്തോളം വസ്തുതാ പരമാണ് എന്ന സംശയവും അന്വേഷണ സംഘം ഉയര്‍ത്തി. കോണ്‍സുലേറ്റ് ജനറലുമായി മന്ത്രിക്കുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഔദ്യോഗിക ബന്ധം മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന നിലപാടില്‍ മന്ത്രി ഉറച്ചു നിന്നു. മന്ത്രിയുടെ മൊഴിയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മലപ്പുറത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിയ മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കില്‍ സത്യമേ ജയിക്കൂ എന്ന് പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വരുന്നതിനൊ വസ്തുതകള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതിനൊ അദ്ദേഹം തയാറായിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷവും ബിജെപിയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ജില്ലാതലങ്ങളില്‍ വിവിധ പ്രതിഷേധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: No clear answers from minister KT Jaleel while ED questioning