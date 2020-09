മലപ്പുറം ∙ നാടെങ്ങും തന്റെ രാജിക്കായി പ്രതിഷേധ പരമ്പര അരങ്ങേറുമ്പോൾ വളാഞ്ചേരിയിലെ വീട്ടിൽ സൂപ്പർകൂളായി മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ. നയതന്ത്ര പാഴ്സലുകളിലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനം, സ്വർണക്കടത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയാണു സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണു ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം മന്ത്രി വളാഞ്ചേരിയിലെ വീടായ ‘ഗസലി’ൽ എത്തിയത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അയൽവാസിയായ രഞ്ജിത്തിന്റെ മകന്റെ ചോറൂൺ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീട്ടിൽ നടന്നു.

ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ മന്ത്രിക്കു പിന്തുണ അറിയിച്ചെത്തി. ജലീലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും ശനിയാഴ്ച രാവിലെയും മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കു മാർച്ച് നടന്നു. വസതിക്കു സമീപം വലിയ പൊലീസ് സംഘം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: KT Jaleel performs first rice-eating ceremony to child during amid protests