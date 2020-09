തിരുവനന്തപുരം∙കാലാവധി അവസാനിക്കാന്‍ മാസങ്ങള്‍ ശേഷിക്കുന്ന എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്ന മന്ത്രിയാണ് കെ.ടി.ജലീല്‍. സ്വര്‍ണക്കടത്തു വിവാദത്തില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറ്ററേറ്റ് (ഇഡി) ആദ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്ത കേരള മന്ത്രിയെന്ന ചരിത്രം കൂടി അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോള്‍, രാജിക്കായി പ്രതിപക്ഷകക്ഷികള്‍ മുറവിളികൂട്ടുകയാണ്.

ഒരു പാര്‍ട്ടിയുടേയും ഭാഗമല്ലാത്ത ജലീലിനെ എംഎല്‍എയും മന്ത്രിയുമാക്കി വിവാദങ്ങളിലേക്കു മുന്നണിയെ വലിച്ചിഴച്ചത് സിപിഎം നേതൃത്വമാണെന്നു സിപിഐ അടക്കമുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. ബന്ധുനിയമന വിവാദത്തില്‍ ഇ.പി.ജയരാജനു മന്ത്രിസ്ഥാനത്തുനിന്നു മാറിനില്‍ക്കേണ്ടിവന്നപ്പോഴും സമാനമായ വിഷയത്തില്‍ ജലീലിനു നേരെ നടപടിയുണ്ടാകാത്തത് ഉന്നത സ്വാധീനത്താലാണെന്നും മുന്നണിയില്‍ മുറുമുറുപ്പുയരുന്നു. ജലീലിനു നേരെ ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയിലാണ് മുന്നണി.

കെ.ടി.ജലീലിന്റെ ബന്ധുവിനെ ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോര്‍പറേഷന്‍ ജനറല്‍ മാനേജരായി നിയമിച്ചതാണ് ആദ്യം വിവാദമായത്. അര്‍ഹരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ തഴഞ്ഞാണ് ബന്ധുവിനു നിയമനം നല്‍കിയതെന്നാണ് ഉയര്‍ന്ന ആരോപണം. സ്വകാര്യ ബാങ്കില്‍നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തിലേക്കു ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ നിയമനം നല്‍കിയതും വിവാദമായി. തുടര്‍ന്നു ജലീലിന്റെ ബന്ധു രാജിക്കത്തു നല്‍കിയതോടെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങിയത്.

സാങ്കേതിക സര്‍വകലാശാല നടത്തിയ ബിടെക് പരീക്ഷയില്‍ തോറ്റ വിദ്യാര്‍ഥിയെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം മൂന്നാം തവണ മൂല്യനിര്‍ണയം നടത്തി വിജയിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണമാണ് പിന്നീട് ഉയര്‍ന്നത്. ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മന്ത്രിയും പഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു സര്‍വകലാശാലകളില്‍ നടത്തുന്ന അദാലത്തുകള്‍ ചട്ടവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഗവര്‍ണറോട് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന്, സര്‍വകലാശാല ഭരണത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇടപെടല്‍ പാടില്ലെന്നും ചട്ടങ്ങള്‍ മറികടന്നു നടത്തിയ ഉത്തരക്കടലാസ് പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണയം മേലില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് ഉത്തരവിടേണ്ടിവന്നു.

ഒരിടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് സ്വര്‍ണക്കടത്തു വിവാദം കത്തിപ്പടരുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ നയതന്ത്ര ബാഗേജുവഴി കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണ കിറ്റുകളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്വീകരിച്ചതാണ് ജലീലിനെ വിവാദത്തിലാക്കിയത്. പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷുമായി ജലീല്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. യുഎഇ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍നിന്നു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജലീലിന്റെ കീഴില്‍ വരുന്ന സി ആപ്റ്റില്‍ എത്തിച്ച ചില പാഴ്‌സലുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വാഹനത്തില്‍ മലപ്പുറത്തേക്ക് അയച്ചതായും വിവരം പുറത്തുവന്നു. മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അയച്ചതെന്ന് ഉടന്‍ തന്നെ ജലീല്‍ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജലീലിന്റെ ഭാഗത്ത് ചട്ടലംഘനമുണ്ടായതായി നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും കിറ്റുകളുടേയും മറവില്‍ സ്വപ്നയും സരിത്തും സ്വര്‍ണക്കടത്തു നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണക്കടത്തു നടന്നെന്നു തെളിഞ്ഞാല്‍ മന്ത്രി കൂടുതല്‍ വെട്ടിലാകും.



