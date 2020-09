ന്യൂഡൽഹി∙ സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സുഭാഷ് വാസുവിനെ പുറത്താക്കി. അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കി. ബിഡിജെഎസിലെ വിമത പ്രവർത്തനത്തിന് സുഭാഷ് വാസുവിനെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Subhsh Vasu Has Been Removed from Spices Board