‘അദ്ദേഹം ഒരു മകളെപ്പോലെ എന്നെ കേട്ടു’: ഗവർണറെ കണ്ട് കങ്കണ റനൗട്ട്

മുംബൈ∙ ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാരുമായി പരസ്യയുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന നടി കങ്കണ റനൗട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സഹോദരി രംഗോലിക്കൊപ്പമാണ് കങ്കണ ഗവർണറുടെ വസതിയിലെത്തിയത്. ഒരു മകളെ കേൾക്കുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം തന്നെ കേട്ടു എന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കങ്കണ പറഞ്ഞത്.

‘എനിക്കു നേരിടേണ്ടി വന്ന അനീതിപരമായ സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ യുവതികൾ അടങ്ങുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ഈ വ്യവസ്ഥിതിയോടുള്ള വിശ്വാസമാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുക. ഗവർണർ ഒരു മകളെപ്പോലെ കണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രവിച്ചത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു’– കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കങ്കണ വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.



സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കങ്കണ സർക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് നടിയും ശിവസേനയും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. ഇതിനു പിന്നാലെ കങ്കണയുടെ മുംബൈയിലെ ഓഫിസ് ശിവസേന ഭരിക്കുന്ന ബിഎംസി ഇടിച്ചു നിരത്തിയിരുന്നു. മുംബൈയെ പാക്ക് അധിനിവേശ കശ്മീർ എന്ന് കങ്കണ വിശേഷിപ്പിച്ചതോടെ കങ്കണയും ശിവസേന നോതാക്കളും തമ്മിൽ വാക്പോര് മൂർച്ഛിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കങ്കണ ഗവർണറെ കാണാൻ എത്തിയത്.



വെള്ളിയാഴ്ച ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ഉപദേശകനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നെന്നും ബിഎംസിയുടെ നടപടിയിൽ ഗവർണർ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്ന നടപടി മുംബൈ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. കങ്കണയുടെ ഹർജിയിലാണ് നടപടി. സെപ്റ്റംബർ 22ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English Summary : "Governor Listened To Me Like A Daughter": Kangana Ranaut After Meeting