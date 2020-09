ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്; നടി സഞ്ജനയെ കണ്ടിട്ടില്ല, രൂപമെങ്ങനെ?: സമീര്‍ അഹമ്മദ്‌

ബെംഗളൂരു ∙ നടിമാരായ രാഗിണി ദ്വിവേദി, സഞ്ജന ഗൽറാണി, ഡി.അനിഖ തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെട്ട ബെംഗളൂരു ലഹരിമരുന്നു കേസിനു രാഷ്ട്രീയമാനവും. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ സമീർ അഹമ്മദ് ഖാനു ലഹരിക്കാരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു സിനിമാ നിർമാതാവ് പ്രശാന്ത് സമ്പർഗി ആരോപിച്ചു. സഞ്ജനയെ അറിയില്ലെന്നും അവരുടെ രൂപമെങ്ങനെ എന്നു ചോദിച്ച സമീർ, ഒട്ടേറെ ദൾ എംഎൽഎമാരും നേതാക്കളും ശ്രീലങ്കയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നു തിരിച്ചടിച്ചു. ഇതോടെ കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിലും ലഹരിക്കാറ്റ് വീശിത്തുടങ്ങി. അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ലഹരിക്കേസിൽ പരസ്യപ്പെടുന്നത് ആദ്യമാണ്.

സമീർ അഹമ്മദ് ഖാനു റാക്കറ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച പ്രശാന്ത് സമ്പർഗിയെ ഇതിനിടെ ചോദ്യം ചെയ്തു. എംഎൽഎയുടെ പരാതിയിൽ സമ്പർഗിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ദൾ നേതാക്കളുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ച സമീറിനെതിരെ ദൾ കക്ഷി നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കുമാരസ്വാമി തന്നെ രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടിയുടെ രഹസ്യ അജൻഡയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനാണു നേതാക്കളും നിയമജ്ഞരും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം കൊളംബോയിൽ പോയിരുന്നത്. 2014ൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു നൽകിയ വിഡിയോ സംഭാഷണം പോലും ഉള്ളതിനാൽ രഹസ്യമൊന്നുമില്ലെന്നും കുമാരസ്വാമി പ്രതികരിച്ചു.



താൻ ആദ്യവും അവസാനവുമായി നടത്തിയ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനമായിരുന്നു അത്. അന്നു ദൾ അംഗമായിരുന്ന സമീർ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതെന്നും കുമാരസ്വാമി ആരോപിച്ചു. ശ്രീലങ്കയിലെ കസിനോയിൽ പോയതിൽ‍‍ എന്താണു തെറ്റെന്നും, താൻ മാത്രമല്ല ദൾ എംഎൽഎമാരും മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളും കുമാരസ്വാമിക്കൊപ്പം കൊളംബോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുമായിരുന്നു സമീറിന്റെ അവകാശവാദം. ലഹരിറാക്കറ്റിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ പ്രതികളുടെ ഫോണിൽനിന്നു സിനിമയിലെ നിരവധി പ്രമുഖരുടെയും വിഐപികളുടെ മക്കളുടെയും നമ്പരുകൾ കിട്ടിയെന്ന് അന്വേഷണസംഘം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



രാഗിണി ദ്വിവേദി

‘സഞ്ജനയോ, അവരുടെ രൂപമെങ്ങനെ?’



നടി സഞ്ജന ഗൽറാണിയുമായും ലഹരിമാഫിയയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ആരോപിതനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണു മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയുമായ ബി.ഇസെഡ്.സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ. സെൻട്രൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് (സിസിബി) പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സാൻഡൽവുഡ് ലഹരിക്കേസിൽ 14–ാം പ്രതിയാണു സ‍ഞ്ജന. ജൂണിൽ ശ്രീലങ്കയിലേക്കു പോയ സമീറിന്റെ സംഘത്തിൽ സ‍ഞ്ജനയും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇരുവരും അവിടെ കസിനോയിൽ ചൂതാട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളായി എന്നുമായിരുന്നു ആരോപണം. ഇക്കാര്യം സമീർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു.



സഞ്ജനയുടെ ലഹരിക്കടത്ത് സഹായിയെന്ന് ആരോപണമുള്ള ഷെയ്ഖ് ഫാസിൽ ‍ആയിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ യാത്രയുടെ ആതിഥേയൻ. ഫാസിലും സഞ്ജനയും ശ്രീലങ്കയിൽ പലയിടത്തായി നിരവധി പാർട്ടികൾ ഒരുക്കി. ഇവിടെയെല്ലാം ലഹരി വിതരണം ചെയ്തു. ലഹരിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ‍ഞ്ജന നൽകിയ മൊഴികളുടെയും തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമീറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമെന്നു പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.



ഡി. അനിഖ

അതേസമയം, തനിക്ക് സഞ്ജനയെ അറിയുകയേയില്ലെന്നാണു സമീറിന്റെ നിലപാട്. ‘അവരുടെ രൂപമെങ്ങനെ ആണെന്നു പോലും എനിക്കറിയില്ല. അവർ അഭിനയിച്ച സിനിമകളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല’– ഒരു മാധ്യമത്തോടു സമീർ പ്രതികരിച്ചു. ജൂൺ എട്ടിനു ശ്രീലങ്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണു സത്യമാണ്. എന്നാൽ ചില മാധ്യമങ്ങളും മറ്റും അതിനെ ലഹരിക്കേസുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. തനിക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ശരിയെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്വത്തും സർക്കാരിനു കണ്ടുകെട്ടാമെന്നും സമീർ വ്യക്തമാക്കി.



‘എന്റെയും സഞ്ജനയുടെയും യാത്രകൾ പരിശോധിക്കട്ടെ. ഏതൊരു വിദേശരാജ്യത്തും ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ ആരായാലും പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതോടൊപ്പം സിസിടിവി ഫൂട്ടേജ് 10 വർഷം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്നു ശ്രീലങ്കയിൽ നിയമവുമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പൊലീസ് പരിശോധിക്കട്ടെ. നടിയുടെ കൂടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ അതു തെളിവായി കാണിക്കണം. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ കൂടെ നൂറുകണക്കിനു പേർ ഫോട്ടോയെടുക്കും. ഫാസിലും എടുത്തിരിക്കാം. നടി രാഗിണി ദ്വിവേദിയുടെ കൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും മറ്റു ബിജെപി നേതാക്കളും ഉള്ള ചിത്രങ്ങളില്ലേ?’– സമീർ ചോദിച്ചു.



താൻ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗമാണെന്നും തന്റെ വളർച്ച ഒരു വിഭാഗത്തിനു ദഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സമീർ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷിനേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയെ കണ്ടിറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നിയമപരമായി മറുപടി നൽകും. മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കോൺഗ്രസ് അല്ല, ബിജെപിയാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ. സഞ്ജന പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുമുണ്ട്. ശക്തമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ– സമീർ പറഞ്ഞു.



സമീറിന്റെ ലഹരിബന്ധത്തിന് ‘തെളിവുണ്ട്’



സമീറിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച സിനിമാ നിർമാതാവ് പ്രശാന്ത് സമ്പർഗി താനൊരു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകൻ ആണെന്നാണു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സമീറിനെ വെറുതെ വിടാനും സമ്പർഗി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ആരോപണത്തിനും സമീറിന്റെ പരാതിക്കും പിന്നാലെ സമ്പർഗിയെ സിസിബി ശനിയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്തു. സാൻഡൽവുഡ് ലഹരിമാഫിയ കേസിൽ സമീറിനു പങ്കുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ കസിനോയിൽ നടി സ‍ഞ്ജനയ്ക്കൊപ്പം സമീർ പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുത്തെന്നുമാണു ടിവി അഭിമുഖങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പോസ്റ്റുകളിലും ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടത്.



അനൂപ് മുഹമ്മദ്, സ്വപ്ന സുരേഷ്

പൊലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ ഗൗതമും സംഘവുമാണു സമ്പർഗിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് സിസിബി ഓഫിസിൽ വന്ന സമ്പർഗി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ പുറത്തുവന്നു. ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന ശക്തമായ തെളിവുകൾ നൽകണമെന്നു സിസിബി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 18ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കണം. പുറത്തിറങ്ങിയ സമ്പർഗി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. താൻ സിസിബിക്ക് ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ നൽകിയെന്നും പക്ഷേ അവർ സന്തുഷ്ടരായില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.



‘വളരെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മാധ്യമങ്ങളോടു വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ല. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കൂടുതൽ തെളിവുകളും വസ്തുതകളും ഹാജരാക്കണമെന്നു സിസിബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്’– സമ്പർഗി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിന്നീട് പക്ഷേ സമ്പർഗി തന്റെ വാദത്തിൽ ചെറിയ തിരുത്തു വരുത്തി. സമീറിനു ലഹരി മാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ശ്രീലങ്കയിലെ പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തെന്നു മാത്രമാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത അനുയായി ഷെയ്ഖ് ഫാസിലിനെ കുറിച്ചാണു താൻ പറഞ്ഞത് എന്നായി സമ്പർഗി.



പരസ്യമായി ലഭ്യമായ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമാണ് ഡിജിറ്റൽ തെളിവായി കൊടുത്തത്. ഇതു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുമുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമായ തെളിവുണ്ടോയെന്നും സിസിബി ചോദിച്ചു. കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയും സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഹാജരാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുമായിരുന്നു– സമ്പർഗി പറഞ്ഞു. പുതുതായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണു സമ്പർഗിയുടെ തെളിവുകളെപ്പറ്റി സിസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികരിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളാണത്. ശക്തമായ തെളിവ് നൽകാനും മാധ്യമങ്ങളിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്താനും അദ്ദേഹത്തോടു നിർദേശിച്ചെന്നും സിസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.



ജൂവലറി ഉടമ അറസ്റ്റിൽ



നടിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ വൈഭവ് ജെയ്നിനെ സിസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോട്ടണ്‍പേട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസില്‍ അ‍ഞ്ചാം പ്രതിയാണിയാള്‍. മല്ലേശ്വരത്ത് ഗണേഷ് ജ്വല്ലേഴ്സ് നടത്തുന്ന വൈഭവിനു ലഹരി റാക്കറ്റിലെ മറ്റുള്ളവരുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു സംശയിക്കുന്നത്. നടി രാഗിണി ദ്വിവേദി, പാർട്ടി സംഘാടകൻ വിരേൻ ഖന്ന, ആർടിഒ ക്ലാർക്ക് ബി.കെ.രവിശങ്കർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ വൈഭവിന്റെ ചങ്ങാത്തപ്പട്ടികയിലുണ്ട്.



നൈജീരിയൻ സ്വദേശി ഗുളിക എത്തിച്ചു



സൈമൺ എന്ന നൈജീരിയൻ സ്വദേശി തന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ലഹരി ഗുളികകൾ എത്തിച്ചിരുന്നതായി ലഹരി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കന്നഡ നടി രാഗിണി ദ്വിവേദിയുടെ മൊഴി. രാഗിണിയും നടി സഞ്ജന ഗൽറാണിയും അന്വേഷണത്തോടു നിസ്സഹകരണം തുടരുകയാണ്. മണിക്കൂറുകളെടുത്താണു ചോദ്യം ചെയ്യലെന്നു ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പൊലീസ് (സിസിബി) അറിയിച്ചു. ലഹരി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഗിണി സൈമണിന് അയച്ച വാട്സാപ് സന്ദേശങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. ഇയാൾക്കും കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കന്നഡ സിനിമാ നിർമാതാവ് ശിവപ്രകാശിനും വേണ്ടി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.



ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള പരിശോധനയ്ക്കു നൽകിയ മൂത്ര സാംപിളിൽ, രാഗിണി ദ്വിവേദി വെള്ളം ചേർത്തു കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതു മനസ്സിലാക്കിയ ഡോക്ടർമാർ വീണ്ടും സാംപിൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. അഭിഭാഷകനുമായി സംസാരിക്കാതെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയയാക്കരുതെന്നു നടി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ലഹരി പരിശോധനയ്ക്കിടെ സഞ്ജന ഗൽറാണിയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു തട്ടിക്കയറി.



