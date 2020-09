പരിശോധന കുറച്ച് കേരളം; കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എറ്റവും ഉയർന്ന്; ആശങ്ക

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 9 കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 34786 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 3139 എണ്ണം പോസിറ്റീവായി. ഞായറാഴ്ചത്തെ പരിശോധനയില്‍ പോസിറ്റീവ് ആയവരുടെ നിരക്ക് 9.02 ആണ്.

ശനിയാഴ്ച 43,954 സാംപിളുകളിലാണ് 2885 എണ്ണം പോസിറ്റീവായത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 6.56 ശതമാനമായിരുന്നു. ഓണത്തിനു ശേഷം ഇന്നലെ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് എട്ടിന് മുകളിൽ പോയത് ആശങ്കഉയർത്തുന്നു. ഞായറാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 3139 പേരിൽ 2,921 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ. 251 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക ഉറവിടമറിയില്ല. 14 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 439 ആയി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് 412 കേസുകളാണ് ഞായറാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. കോഴിക്കോട് 399, മലപ്പുറത്ത് 378, എറണാകുളത്ത് 326 എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, പാലക്കാട്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ ഇരുന്നൂറിലധികം കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 1,855 കോവിഡ് രോഗികള്‍ സുഖംപ്രാപിച്ചു. 30,072 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത്.

