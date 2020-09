'ഞാന്‍ ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നു': കങ്കണ തുറന്നു പറയുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നു - വിഡിയോ

മുംബൈ∙ ബോളിവുഡിലെ ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവെ (എൻസിബി) താൻ‌ ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നുവെന്ന് ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ട് പറയുന്ന വിഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നു. കങ്കണ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ കൗമാരത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയതായും ബോളിവുഡ് താരപദവിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ലഹരിമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നതായും പറയുന്നു.

മാർ‌ച്ചിൽ, നവരാത്രിയുടെ അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ ആരാധകർക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ച് പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ വിരസത, അസ്വസ്ഥത, വിഷാദം, കരച്ചിൽ എന്നിവ തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുകയും, ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണെന്നും അത് ക്രിയാത്മക വീക്ഷണത്തോടെ നോക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ‘കുറച്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരു സിനിമാതാരമായി. ഞാൻ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായിരുന്നു. ഞാൻ തെറ്റായ ആളുകളുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് ഞാൻ കൗമാരത്തിലായിരുന്നപ്പോഴാണ്.’– വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് അഭിനേതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഫെഡറൽ ഏജൻസിയുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കങ്കണ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും നടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, കങ്കണയുടെ മയക്കുമരുന്ന് ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ആന്റി–നാർക്കോട്ടിക്സ് സെൽ വെള്ളിയാഴ്ച അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

2016ൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ കങ്കണയുടെ കാമുകൻ അധ്യായൻ സുമൻ, നടി ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും, കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നതായും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Kangana Ranaut's video admitting she ‘was a drug addict’ goes viral as NCB traces drug nexus in Bollywood