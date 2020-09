ബെംഗളൂരു∙ ലഹരി മരുന്നു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൾ നേതാക്കളുടെ പേര് വലിച്ചിഴച്ച കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ സമീർ അഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ ദൾ കക്ഷി നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കുമാരസ്വാമി. ലഹരി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ നടി സഞ്ജന ഗൽറാണിക്കൊപ്പം ശ്രീലങ്കയിലെ കസിനോയിൽ പോയെന്ന ആരോപണം ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കെയാണ് സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ ദൾ നേതാക്കളെയും ഇതിലേക്കു വലിച്ചിട്ടത്. കസിനോയിൽ പോയതിൽ‍‍ എന്താണ് തെറ്റെന്നും, താൻ മാത്രമല്ല ഒട്ടേറെ ദൾ എംഎൽഎമാരും മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളും കുമാരസ്വാമിക്കൊപ്പം കൊളംബോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണ് സമീറിന്റെ അവകാശവാദം.



എന്നാൽ, പാർട്ടിയുടെ രഹസ്യ അജൻഡയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ നേതാക്കളും നിയമജ്ഞരും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം കൊളംബോയിൽ പോയിരുന്നുവെന്നും 2014ൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു നൽകിയ വിഡിയോ സംഭാഷണം പോലും ഉള്ളതിനാൽ‍ അതിൽ രഹസ്യമൊന്നുമില്ലെന്നും കുമാരസ്വാമി പ്രതികരിച്ചു. താൻ ആദ്യവും അവസാനവുമായി നടത്തിയ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനമായിരുന്നു അത്. അന്നു ദൾ അംഗമായിരുന്ന സമീർ അഹമ്മദ് ഖാൻ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങളുമായി ഇതിനെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ലഹരിക്കേസ്: പ്രതികളിലൊരാൾ സിസിബി കസ്റ്റഡിയിൽ

ബെംഗളൂരു∙ നടിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹരിക്കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ വൈഭവ് ജെയ്നിനെ സിസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കോട്ടണ്‍പേട്ട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസില്‍ അ‍ഞ്ചാം പ്രതിയാണിയാള്‍. ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നു സിസിബി ജോയിന്റ് കമ്മിഷണര്‍ സന്ദീപ് പാട്ടീല്‍ പറഞ്ഞു.

