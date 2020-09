മഹാരാഷ്ട്രയെ അപമാനിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന, രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ നേരിടും: ഉദ്ധവ്

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളില്‍ ബിജെപിക്ക് പരോക്ഷ മുന്നറിയിപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. മഹാരാഷ്ട്രയെ അപമാനിക്കാന്‍ ഗൂഡാലോചന നടക്കുന്നുവെന്നും, എത്രവലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായാലും നേരിടുമെന്നും താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി.

‘ചില ആളുകളുടെ വിചാരം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയെല്ലാം അവസാനിച്ചെന്നും അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം തുടരാമെന്നുമാണ്. ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വലിയ ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ രാഷട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ആഞ്ഞടിച്ചാലും അതിനെയെല്ലാം ഞാൻ അഭിമുഖീകരിക്കും. എന്റെ മൗനത്തിന്റെ അർഥം എനിക്ക് ഉത്തരമില്ലെന്നല്ല’- ഉദ്ധവ് പറ‍ഞ്ഞു.

കങ്കണ–ശിവസേന തര്‍ക്കം, നടന്‍ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‍പുത്തിന്‍റെ മരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാന്‍ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആദ്യമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മൗനം വെടിയുന്നത്. എന്നാല്‍ വിവാദവിഷയങ്ങളെ നേരിട്ട് പരാമര്‍ശിക്കാതെയാണ് ശിവസേന തലവന്‍റെ പ്രതികരണം. കോവിഡിനെ നേരിടുന്നതിനാണ് പ്രഥമപരിഗണന, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളെയും അതേരീതിയില്‍ നേരിടുമെന്ന് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു.



അതിനിടെ, ഓഫിസ് പൊളിച്ച സംഭവത്തില്‍ നടി കങ്കണ റനൗട്ട് ഗവര്‍ണര്‍ ഭഗത് സിങ് കോഷിയാരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‍ച നടത്തി. സഹോദരി രംഗോലിക്കൊപ്പമാണ് കങ്കണ ഗവർണറുടെ വസതിയിലെത്തിയത്. ഒരു മകളെ കേൾക്കുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേട്ടു എന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കങ്കണ പറഞ്ഞു. കങ്കണയുടെ ഓഫിസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചതിൽ ഗവർണർ നേരത്തെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു.



