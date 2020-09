ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളില്‍നിന്നുള്ള പണം തട്ടിച്ച 38 പേര്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെ രാജ്യം വിട്ടുവെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം ലോക്‌സഭയില്‍. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ കേസെടുത്തിട്ടുള്ള 38 പേരാണു 2015-നും 2019-നും ഇടയില്‍ രാജ്യം വിട്ടതെന്ന് ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി അനുരാഗ് സിങ് താക്കൂര്‍, ഡീന്‍ കുര്യാക്കോസ് എംപിക്കു നല്‍കിയ മറുപടിയില്‍ പറയുന്നു. ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുള്‍പ്പെടെ കര്‍ശനമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പു നടത്തി രാജ്യം വിട്ട 20 പേര്‍ക്കെതിരെ റെഡ്‌കോര്‍ണര്‍ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ കഴിയുന്ന 14 പേരെ നാടുകടത്തണമെന്ന് അതതു രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഫ്യുജിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക് ഒഫന്‍ഡേഴ്‌സ് നിയമപ്രകാരം 11 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടും. 50 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളില്‍ വായ്പയെടുക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ പ്രമോട്ടര്‍മാരുടെയും ഡയറക്ടര്‍മാരുടെയും പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ സര്‍ട്ടിഫൈ ചെയ്ത പകര്‍പ്പ് വാങ്ങണമെന്നു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ക്കു സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലുക്കൗട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ മേധാവിമാര്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അനുരാഗ് താക്കൂര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

