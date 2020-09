ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല; ഹിസ്ബുൽ കത്തിൽ കോൺഗ്രസ്

ജമ്മു∙ ഭീകരസംഘടനയായ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദ്ദീനിൽനിന്നു ഭീഷണിയുയർന്നെന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ പരാതിയിൽ ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസ് എഫ്ഐആര്‍ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് അടക്കം പ്രമുഖ നേതാക്കൾ‍ രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്നും തപാലിലെത്തിയ ഭീഷണിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീർ കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ രമൺ ഭല്ലയ്ക്കാണ് ഭീകരരിൽനിന്ന് ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ചത്. ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദ്ദീന്റെ ലെറ്റര്‍ പാഡിലുള്ള രണ്ടു പേജ് കത്ത് ഭല്ലയുടെ ഹെഡ്ക്വാട്ടേഴ്സിലാണു ലഭിച്ചത്. ആവശ്യമായ വകുപ്പുകള്‍ അനുസരിച്ച് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചുവെന്നും ജമ്മു സീനിയർ സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് പൊലീസ് ശ്രീധര്‍ പാട്ടീൽ പറഞ്ഞു.

ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ലെന്ന് രമൺ ഭല്ല പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദശകങ്ങളായി ജമ്മു കശ്മീരിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭീകരരിൽനിന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിനെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരും. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ നൽകിയ നേതാക്കളുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂവെന്നും ഭല്ല പറഞ്ഞു.

ദേശീയ, പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കന്മാരുടെയകം 17 പേരുകളാണു കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍ ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദർ റെയ്ന, മുൻ ഡപ്യൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി നിർമൽ സിങ്, നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് പ്രവിശ്യ പ്രസിഡന്റ് ദേവേന്ദർ സിങ് റാണ, ദോഗ്ര സ്വാഭിമാൻ സങ്കേതൻ നേതാവ് ചൗധരി ലാൽ സിങ്, ദേശീയ പാന്തേഴ്സ് പാർട്ടി ചെയർമാൻ ഹർഷ് ദേവ് സിങ്, മറ്റു മുൻ മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ, ആർഎസ്എസ് നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയത്തില്‍നിന്നു പിൻവാങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഭാഗമാകണം അല്ലെങ്കിൽ മരണ വാറണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നൽകും. യാതൊരു സുരക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനാകില്ല. ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാർലമെന്റും ചെങ്കോട്ടയും ആക്രമിച്ചവര്‍ക്ക് നിങ്ങളെ വധിക്കാനും സാധിക്കും – കത്തിൽ പറയുന്നു.

വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരോ പൗരന്മാരോ കശ്മീരില്‍ ജീവനോടെയുണ്ടാകില്ല. ജമ്മുവിന്റെ പകുതിയോളം ഇപ്പോൾതന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാകുന്നുണ്ടെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

