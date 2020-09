ആമസോൺ അലക്സയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രറ്റി ശബ്ദമാകാൻ അമിതാഭ് ബച്ചൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ആമസോണിന്റെ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റന്റായ അലക്സയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സെലിബ്രിറ്റി ശബ്ദമാകാൻ സൂപ്പർതാരം അമിതാഭ് ബച്ചന്‍. തിങ്കളാഴ്ച, ആമസോൺ തന്നെയാണ് അമിതാഭ് ബച്ചനുമായുള്ള പങ്കാളിത്തതിന്റെ വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബോളിവുഡിനൊപ്പം വളർന്ന ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ശബ്ദം തീർച്ചയായും അവിസ്മരണീയമാണെന്ന് ആമസോണ്‍ ഇന്ത്യയിലെ അലക്സ മേധാവി പുനീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ക്രിക്കറ്റും ബോളിവുഡും അലക്സയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ഈ കൂട്ടുകെട്ട് അലക്സയുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ആനന്ദകരവും ലളിതവുമാക്കുന്നു. അലക്സയുടെ ഉപയോക്താക്കൾ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പുത്തൻ രൂപങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും തനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അമിതാഭ് ബച്ചൻ പ്രതികരിച്ചു. സിനിമകൾ, ടിവി ഷോകൾ, പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഏതുമാകട്ടെ. ആമസോണും അലക്‌സയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഈ പുതിയ പരീക്ഷണത്തിലും താൻ സന്തോഷവാനാണ്. ശബ്‌ദ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, പ്രേക്ഷകരുമായും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുമായും കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപഴകുന്നതിന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഹോളിവുഡ് നടൻ സാമുവൽ പി.ജാക്സൺ ആണ് അലക്സയുടെ ശബ്ദമായ ആദ്യ സെലിബ്രറ്റി. അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ശബ്ദത്തോടു കൂടിയുള്ള അലക്സ 2021ൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ആമസോൺ അറിയിച്ചു. അതിനു ശേഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പറയാം: ‘അലക്സാ, സേ ഹലോ ടു മിസ്റ്റർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ’.

English Summary: Amitabh Bachchan to be Alexa’s first Indian celebrity voice