കൊച്ചി∙ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായർ എന്നിവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എൻഐഎ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എറണാകുളം എൻഐഎ കോടതിയിലാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതികളുടെ ലാപ്ടോപ്, ഫോണുകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഹർജിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതികളെ ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ എൻഐഎ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന സുരേഷ്, സന്ദീപ് നായർ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി, മുഹമ്മദ് അലി, മുഹമ്മദ് അൻവർ എന്നിവരെയാണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്. അതേസമയം സ്വപ്ന സുരേഷിന് വീണ്ടും നെഞ്ചുവേദനയെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ആൻജിയോഗ്രാം പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി കെ.ടി. റമീസിന് വയറുവേദനയാണെന്നു പറഞ്ഞും ആശുപത്രിയിലാണ്. റമീസിനും വിദഗ്ധ പരിശോധന നടത്താനാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തീരുമാനം. പ്രതികൾക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ അവസരമുണ്ടാക്കാനാണ് ഒരേദിവസം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ആശുപത്രിയിൽ ഈ സമയം പ്രതികൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മൊബൈൽഫോൺ വിവരങ്ങൾ എൻഐഎ പരിശോധിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിക്കാൻ ബന്ധുക്കൾക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി. രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കാണ് അനുവാദം. സ്വപ്നയുടെ ഭർത്താവ്, മാതാപിതാക്കൾ, മക്കൾ എന്നിവർക്കാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

