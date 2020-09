‘എനിക്ക് സംസാരിക്കാന്‍ യോഗ്യതയില്ലെന്നും ഞാനൊരു പാഴ്‌വസ്തുവാണെന്നുമുള്ള രീതിയിലാണ് സിനിമാലോകം എപ്പോഴും പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കാന്‍ അറിയില്ലായിരുന്നു, അതിന് ഒരുപാട് പരിഹാസങ്ങള്‍ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവഗണനകളോടും തിരസ്‌കാരങ്ങളോടും എന്റെ ജീവിതം പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.’– 2013 ല്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ കങ്കണ റനൗട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്.

ബോളിവുഡില്‍ കാലുകുത്തിയതു മുതല്‍ വിവാദങ്ങള്‍ കൂടെപ്പിറപ്പായ താരമാണ് കങ്കണ. വ്യക്തിജീവിതം മുതല്‍ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടു വരെ എന്നും വിവാദങ്ങളിൽ. ബന്ധങ്ങളില്‍ വന്ന താളപ്പിഴകളുടെ പേരില്‍ വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞ കങ്കണ അവസാനം ബോളിവുഡിലെ വിമതസ്വരമായും ശിവസേന നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെ സര്‍ക്കാരിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായുമാണ് ഇപ്പോള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറയുന്നത്.

കങ്കണ റനൗട്ട്

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരസ്യപോരിനിറങ്ങിയ കങ്കണ, ബോളിവുഡ് ലഹരിയില്‍ മുങ്ങിത്താണിരിക്കുകയാണെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും നടത്തി.

കുടുംബാധിപത്യത്തിന്റെയും താരപ്പകിട്ടിന്റെയും തിളക്കം നിറഞ്ഞ ബോളിവുഡിലേക്ക് അഭിനയ മോഹവുമായി എത്തിയ ഈ ഹിമാചലുകാരിക്ക് അത്ര നല്ല സ്വീകരണമല്ല ലഭിച്ചതെന്ന് കങ്കണ പറഞ്ഞ വാക്കുകളില്‍ നിന്നു തന്നെ വ്യക്തമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാകാം സുശാന്ത് നേരിട്ട സ്വജനപക്ഷപാതത്തെ തന്നോടു ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി പറയാന്‍ കങ്കണയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതും. മുംബൈയിൽ ശിവസേനയെ പോരിനു വിളിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും പുതിയ വേഷപ്പകര്‍ച്ചയും ആരുടെ പിന്‍ബലത്തലാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ബോളിവുഡില്‍ നിറയുന്നത്.

ആദിത്യ പഞ്ചോളി മുതല്‍ ഋതിക് റോഷന്‍ വരെ

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തില്‍ ജനിച്ച കങ്കണയെ ഒരു ഡോക്ടറാക്കണമെന്നായിരുന്നു ബിനിനസുകാരനായ പിതാവ് അമര്‍ദീപ് റനൗട്ടിന്റെയും അധ്യാപികയായ മാതാവ് ആശാ റനൗട്ടിന്റെയും ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് പരീക്ഷയില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് അഭിനയമോഹവുമായി 16 ാം വയസ്സില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ കങ്കണ അവിടെ അരവിന്ദ് കൗറിന്റെ ആക്ടിങ് സ്‌കൂളില്‍ ചേര്‍ന്നു. പല പരസ്യങ്ങളിലേക്കും മോഡലായി നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും പല കാരണങ്ങളാല്‍ ആ അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നീടാണ് അഭിനയ മോഹവുമായി മുംബൈയിലെത്തുന്നത്. മുംബൈയിലെ ആ പോരാട്ടക്കാലത്ത് കങ്കണയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയത് നടനും സംവിധായകനുമായ ആദിത്യ പഞ്ചോളിയും ഭാര്യ സറീന വഹാബുമാണ്. എന്നാല്‍ കങ്കണയും ഇരുപത് വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള പഞ്ചോളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്കു വളര്‍ന്നുവെന്ന് ഗോസിപ്പുകൾ പരന്നു. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പൊതുവേദികളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഡേറ്റിങ്ങിലാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നിറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഈ ബന്ധം അധികനാള്‍ നീണ്ടില്ല.

ആദിത്യ പഞ്ചോളി തന്നെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനും മദ്യം നല്‍കി ശാരീരികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചുവെന്ന് 2007 ല്‍ കങ്കണ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തു. തന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള പഞ്ചോളി ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നും തനിക്ക് 17 വയസ്സു മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ ഒരിക്കല്‍ തറയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് തല പൊട്ടി രക്തം വാര്‍ന്നെന്നും കങ്കണ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഇതിനു പിന്നാലെ, കങ്കണയ്ക്ക് താമസിക്കാനിടവും മറ്റു സഹായങ്ങളും നല്‍കിയതിന് തനിക്ക് ഒരു കോടിയോളം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്‍കണമെന്ന് ആദിത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കങ്കണയുടെ സഹോദരി രംഗോലി വെളിപ്പെടുത്തി.

ആദിത്യ പഞ്ചോളി

താനും കങ്കണയും തമ്മില്‍ പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്നും ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കങ്കണയ്ക്കായി ചെലവാക്കിയ പണം തിരികെ നല്‍കണമെന്നും ആദിത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കങ്കണയ്‌ക്കെതിരെ ആദിത്യ മാനനഷ്ടക്കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ സറീന പഞ്ചോളിക്കു വലിയ പിന്തുണയാണു നല്‍കിയത്. ‘കുറച്ചുകാലും ഒരാളുമായി ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് അത് അവസാനിച്ച ശേഷം അയാള്‍ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല’ എന്നാണ് സറീന പ്രതികരിച്ചത്. ആദിത്യ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും സറീന പറഞ്ഞു. ആദിത്യ അത്ര മോശം വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാലര വര്‍ഷത്തോളം അയാള്‍ക്കൊപ്പം കങ്കണ നിന്നതെന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടം വര്‍ഷങ്ങളോളം തുടര്‍ന്നു. തന്നെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളര്‍ത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അതെന്ന് കങ്കണ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അധ്യായന്‍ സുമനും ഋതിക് റോഷനും വിവാദത്തിലെ പുതിയ ഏടുകളായി.

അധ്യായന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍

2008 റാസ് ദ് മിസ്ട്രി കണ്‍ടിന്യൂസ് എന്ന സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കവെയാണ് കങ്കണ സഹതാരം അധ്യായന്‍ സുമനുമായി പ്രണയത്തിലായത്. എന്നാല്‍ ഒരു വര്‍ഷം മാത്രമാണ് ആ ബന്ധം നീണ്ടു നിന്നത്. കരിയറില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വേര്‍പിരിഞ്ഞതെന്നാണ് അന്ന് അധ്യായന്‍ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം അധ്യായന്‍ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് നടത്തിയത്.

അധ്യായൻ സുമൻ. ചിത്രം ∙ എഎഫ്‌പി

കങ്കണ തന്നെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഉപദ്രവിച്ചെന്ന് അധ്യായന്‍ പറഞ്ഞു. തന്നെ നിരന്തരം അസഭ്യം പറയുമായിരുന്നെന്നും ലഹരിക്ക് അടിമയാക്കിയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. തന്നെ ആരും പ്രശംസിക്കുന്നതുപോലും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന കങ്കണ ചില പാര്‍ട്ടികളില്‍ വച്ച് തന്നോടു മോശമായി പെരുമാറുകയും ചിലപ്പോള്‍ അടിക്കുകയും വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അധ്യായന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഋതിക് റോഷന്റെ വീട്ടില്‍ നടന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടിയില്‍ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം അധ്യായന്‍ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ‘കൈറ്റ്സ് സിനിമയുടെ സമയത്ത് ഋതിക്കും കങ്കണയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അന്ന് ഋതിക്കിന്റെ വീട്ടില്‍ നടന്ന ഒരു ബര്‍ത്ത്ഡേ പാര്‍ട്ടിയില്‍ കങ്കണയേയും എന്നെയും ക്ഷണിച്ചു. അവര്‍ക്കു സമ്മാനിക്കാൻ വിലകൂടിയ പൂക്കളും ഒരു ഷാംപെയ്നും ഞാന്‍ വാങ്ങി.

എന്നാല്‍ അവിടെ എത്തി ഋതിക്കിനെ കണ്ടപ്പോള്‍ കങ്കണ എന്റെ കൈയില്‍നിന്നു പൂക്കളും ഷാംപെയ്നും വാങ്ങി എന്നെ തട്ടിമാറ്റി ഇത് ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കായി വാങ്ങിയതാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഋതിക്കിന് നല്‍കി. എന്നെ ഒന്നു പരിചയപ്പെടുത്താന്‍ പോലും അവള്‍ തയാറായില്ല. പീന്നീട് അവള്‍ മറ്റ് ആളുകള്‍ക്കൊപ്പം പോയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഒറ്റയ്ക്കായി.

കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം ഓടിവന്ന് ഒരു നടന്‍ അവളോട് മോശമായി പെരുമാറി എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ വീടാണല്ലോ, പ്രശ്നമാക്കേണ്ടെന്നു കരുതി നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞാണ് പോകാന്‍ തയാറായി കങ്കണ വന്നത്. ഞങ്ങള്‍ വീടിന്റെ പടി ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ അവള്‍ എന്നെ തല്ലുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. വാഹനത്തില്‍ കയറിയപ്പോഴും അവള്‍ നിര്‍ത്താതെ അസഭ്യം പറയുകയും ദേഹോപദ്രവം ഏല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവില്‍ സഹിക്കാന്‍ വയ്യാതെ ഡ്രൈവറോട് വാഹനം നിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആ രാത്രി ആ നടുറോഡില്‍ ഞാന്‍ ഇറങ്ങി. അവളെ വീട്ടില്‍ വിടാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു’- അധ്യായന്‍ പറഞ്ഞു.



തന്റെ കുടുംബത്തെപ്പോലും കങ്കണ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധ്യായന്‍ പറഞ്ഞു. ‘കങ്കണയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് മാനസികമായി തകര്‍ന്ന എന്നെ എല്ലാവരും വെറുത്ത പോലെ തോന്നി. എന്റെ സ്വഭാവം ആകെ മാറി. ഞാന്‍ പഴയ ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തോളം പുറംലോകവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. ഞാന്‍ പെട്ടെന്ന് അവളെ വേണ്ടെന്നു വച്ചെന്ന് അവള്‍ നടത്തിയ പ്രചാരണവും കങ്കണയുടെ കാമുകന്‍ എന്നുള്ള വിളിപ്പേരും എന്നെ ഏറെ അസ്വസ്ഥനാക്കി’. അതു തന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും അധ്യായന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മുന്‍ കാമുകനെന്ന് കങ്കണ, അറിയില്ലെന്ന് ഋതിക്

ഋതിക് റോഷന്‍

പിന്നീട് കങ്കണയുടെ പേര് ഉയര്‍ന്നു കേട്ടത് ഋതിക് റോഷനുമായി ചേര്‍ന്നാണ്. ആഷിഖി 3 എന്ന ചിത്രത്തില്‍നിന്ന് കങ്കണ പുറത്താകാന്‍ കാരണം ഋതിക് ആണെന്ന പ്രചാരണമാണ് ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇതൊക്കെ കുപ്രചരണങ്ങളാണെന്നും തന്റെ പൂര്‍വ കാമുകന്മാര്‍ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശസ്തിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുമാണ് കങ്കണ പറഞ്ഞത്. ഇതിനു പ്രതികരണവുമായി ഋതിക്കും രംഗത്തുവന്നു. കങ്കണയുമായി തനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു അടുപ്പം ഇല്ലെന്നാണ് താരം വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല്‍ ക്രിഷ് 3ല്‍ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇരുവരും പ്രണയത്തിലായിരുന്നെന്നു കങ്കണ വെളിപ്പെടുത്തി.

കങ്കണ റനൗട്ടും ഋതിക് റോഷനും

തുടര്‍ന്ന്, കങ്കണയ്ക്ക് ഋതിക്് അയച്ചതായി പറയുന്ന ഇ മെയില്‍ സന്ദേശങ്ങളും ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളും കങ്കണയുടെ സഹോദരി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവ വ്യാജമാണെന്നാണ് ഋതിക് പറഞ്ഞത്. ഇരുവരും തമ്മില്‍ നിയമയുദ്ധവും നടന്നു. കങ്കണയുടെ സഹോദരി പുറത്തുവിട്ട തെളിവുകളില്‍ നിശബ്ദനായ ഋതിക്, കേസിന്റെ പേരില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി മാനസിക സമ്മര്‍ദം അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണനയില്‍ എല്ലാവരും കങ്കണയ്ക്കാണ് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതെന്നും ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു. കൃത്യമായ തെളിവുകളോ ചിത്രങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് തന്നെ വേട്ടയാടിയതെന്നും ഋതിക് പറഞ്ഞു. ഋതിക്കിനു പിന്തുണയുമായി അധ്യായനും എത്തിയിരുന്നു. ഋതിക് കടന്നുപോകുന്ന മാനസികാവസ്ഥയെകുറിച്ച് തനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

സുശാന്തിലേക്ക്

സുശാന്ത് സിങ്

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കങ്കണ വീണ്ടും വിവാദങ്ങളില്‍ പെടുന്നത്. സുശാന്തിന്റെ മരണത്തില്‍ ബോളിവുഡിലെ പലര്‍ക്കും ബന്ധമുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ആദ്യം കങ്കണ നടത്തിയത്. ബോളിവുഡിലെ സ്വജനപക്ഷപാതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തല്‍ പിന്നീട് ലഹരി മാഫിയയിലേക്കും മാറി. പിന്നീട് കങ്കണയിലേക്ക് കേസ് ചുരുങ്ങുന്ന കാഴ്ച പോലും കണ്ടു. ഉദ്ധവ് താക്കറെ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച കങ്കണയ്ക്കെതിരെ ശിവസേന തിരിഞ്ഞതും ഇതിനു കാരണമായി.

തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കങ്കണ നിര്‍ബന്ധിച്ചിരുന്നെന്ന അധ്യായന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലും താന്‍ ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നെന്നു കങ്കണ പറയുന്ന വിഡിയോയും ഇതിനു വളമേകി. ബിജെപിയുടെ പ്രത്യക്ഷ പിന്തുണ ശിവസേനയ്ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാന്‍ കങ്കണയ്ക്ക് ബലമായി. വൈ പ്ലസ് സുരക്ഷയാണ് കേന്ദ്രം കങ്കണയ്ക്ക് ഒരുക്കിയത്. ഇപ്പോള്‍ ശിവസേനയുടെ അധീനതയിലുള്ള ബിഎംസി മുംബൈയിലെ കങ്കണയുടെ ഓഫിസ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള വാക്പോരുകള്‍ കളം നിറയുമ്പോള്‍, കങ്കണ മുംബൈയില്‍നിന്നു ജന്മസ്ഥലമായ ഹിമാചലിലേക്കു മടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.



English Summary: From Aditya Pancholi to Shiv Sena : Controversial life of Actress Kangana Ranaut