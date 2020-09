കോവിഡ്: എംപിമാരുടെ ശമ്പളം 30 ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നു, ബിൽ ലോക്സഭയിൽ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അവശ്യകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ മുപ്പതു ശതമാനം കുറവുവരുത്തുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ബിൽ പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ഒരു വർഷത്തെ ശമ്പളമാണ് 30 ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നത്.

1954ലെ പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ സാലറി, അലവൻസ്, പെൻഷൻ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ബിൽ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ ആറിനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഈ ബിൽ അംഗീകരിച്ചത്.

English Summary: Bill to cut MPs' salaries by 30% to meet Covid exigencies introduced in Lok Sabha