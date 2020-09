കൊച്ചി∙ പോപ്പുലര്‍ ഫിനാന്‍സ് തട്ടിപ്പ് സിബിഐയ്ക്ക് വിട്ടേക്കും. ഹൈക്കോടതിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് അറിയിച്ചു. പോപ്പുലർ ഉടമകളുടെ കസ്റ്റഡി നീട്ടാൻ പൊലീസ് അപേക്ഷ നൽകും. തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം.

കേസിലെ പ്രതികളായ പ്രഭ, റീനു, റീബ എന്നിവരുമായി അന്വേഷണ സംഘം തൃശൂരിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. തൃശൂരിൽ പോപ്പുലറിനു കൂടുതൽ വേരുകളുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു വ്യക്തമായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധനയാണു തൃശൂരിൽ നടത്തിയത്. നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചു.

ഏനാത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൃശൂരിൽ റീനുവിന്റെ ബന്ധുവീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. റോയി ഡാനിയേലുമായി ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ തെളിവെടുപ്പ് ഇന്നലെയും തുടർന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട തെളിവെടുപ്പിനായി പൊലീസ് സംഘം ഇന്നലെ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി. ഉടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും സ്റ്റാഫുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം അന്വേഷണ സംഘത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. ഉടമകൾ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി പരിശോധിക്കലാണ് രണ്ടാം സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

