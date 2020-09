ന്യൂഡൽഹി∙ സ്വവര്‍ഗ വിവാഹത്തെ എതിര്‍ത്ത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമപ്രകാരം സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നല്‍കിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയിലാണ് കേന്ദ്രം നിലപാട് അറിയിച്ചത്. സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലോ നിയമത്തിലോ ഇല്ലാത്തതും മൂല്യങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാത്തതുമാണെന്ന് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത വാദിച്ചു.

രണ്ടു കാരണങ്ങളാൽ ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാനോ റജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിക്കാനോ സാധിക്കില്ലെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറഞ്ഞു. ‘ഒന്നാമതായി, കോടതി നിയമനിർമാണം നടത്തണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം, രണ്ടാമതായി, നിലവിലുള്ള നിരവധി വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കും ഈ നിയമം.’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ എന്നിവർക്കായാണ് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഒരേ ലിംഗത്തിലുള്ളവർ വിവാഹിതരായൽ ഇത് എങ്ങനെ നിർണയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

എന്നാൽ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാനാകുമോയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എൻ.പട്ടേൽ അധ്യക്ഷനായ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ കൂടി ഹര്‍ജിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താൻ കോടതി ഹര്‍ജിക്കാരോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ഹര്‍ജി ഒക്ടോബറിലേക്ക് മാറ്റി. സ്വവര്‍ഗ ലൈംഗികത കുറ്റകരമാക്കുന്ന ഐപിസി 370 സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. എങ്കിലും സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം നിയമപരമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിവിധ വ്യക്തികളും സംഘടനകളുമാണ് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Same sex marriages not recognised by our laws, society and our values: Centre to HC