സൂര്യയ്ക്ക് വൻ പിന്തുണ, #TNStandWithSuriya ട്രൻഡിങ്; കോടതിയലക്ഷ്യമെന്ന് ജഡ്ജി

ചെന്നൈ∙ നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ് സിനിമാതാരം സൂര്യ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ആരാധകരും തമിഴ് ജനതയും. സൂര്യയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്ന #TNStandWithSurya എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രൻഡിങ്ങാണ്.

ഞായറാഴ്ച തന്റെ ട്വിറ്റർ പേജിലൂടെയാണ് നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്ന സര്‍ക്കാർ തീരുമാനത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സൂര്യ രംഗത്തെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച നടന്ന പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ മനംനൊന്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മൂന്നു വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പുമായി താരം രംഗത്തെത്തിയത്. ഇത്തരം പരീക്ഷകളെ ‘മനുനീതി’ പരീക്ഷകളെന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടതെന്നും ബഹിഷ്കരിക്കേണ്ടവയാണെന്നും സൂര്യ പറഞ്ഞു.

‘എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന മഹാമാരിക്കാലത്താണ് വിദ്യാർഥികൾ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു. സർക്കാർ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെയാണ് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്.’– സൂര്യ പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷ നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയ കോടതിയേയും സൂര്യ വിമർശിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് ജീവനിൽ ഭയമുള്ളതിനാൽ ജഡ്ജികൾ നീതി നടപ്പാക്കുന്നതു പോലും വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴിയാണ്. പിന്നെങ്ങനെയാണ് വിദ്യാർഥികൾ നിർഭയരായി പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വിധിക്കാനാവുക എന്നാണ് കോടതിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് സൂര്യ ചോദിച്ചു.



സൂര്യയുടെ ഈ പ്രസ്താവന കോടതിയലക്ഷ്യമാണെന്നും കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എം.സുബ്രഹ്മണ്യം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് കത്തയച്ചു. സൂര്യയുടെ വാക്കുകൾ‌ കോടതിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതുനു തുല്യമാണെന്നും അത് രാജ്യത്തിന്റെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ്യയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണെന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.



