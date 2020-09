ചൈനയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു

വാഷിങ്ടൻ∙ ചൈനയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ ടെറി ബ്രാൻസ്റ്റഡ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നുവെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപെയോ. യുഎസ് – ചൈന ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞ പോംപിയോ ടെറി ബ്രാൻസ്റ്റഡിന്റെ സേവനത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.

2017 മേയിലാണ് എഴുപത്തിമൂന്നുകാരനായ ടെറി ചൈനയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി നിയമിതനായത്. ഹോങ്കോങ് സംഘർഷം, ചൈന – യുഎസ് തർക്കം, വാണിജ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, കൊറോണ വൈറസ് തുടങ്ങിയ നിര്‍ണായക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ചുമതല.

English Summary: US Ambassador To China Stepping Down