ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾക്കു മേൽ ചൈനീസ് ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം: നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾക്കു മേലുള്ള ചൈനീസ് ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൈബർ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കോൺഗ്രസ്. ചൈനീസ് സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായ പതിനായിരത്തിനു മേൽ വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളയും നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ്, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായാണ് വാർത്ത പുറത്തുവന്നത്.

ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുടെ മേലുള്ള ചൈനയുടെ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണം ആശങ്കയുളവാക്കുന്നതാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ‘ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുടെ മേലുള്ള ചൈനീസ് നിരീക്ഷണത്തെ അപലപിക്കുന്നു. സർക്കാർ നയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ രണ്ടു വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തെ ചൈന ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സർക്കാർ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി രാജ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമോ?’ – രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ചൈനീസ് നിരീക്ഷണം സംബന്ധിച്ച വിവരം സത്യമെങ്കിൽ, മോദി സർക്കാരിന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് അറിവുണ്ടോ എന്നും മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു.

English Summary: Congress urges government to step up efforts on cyber security to stop chinese surveillance