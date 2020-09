പാലു കൊടുത്ത കൈക്കു കൊത്തുന്നു; ലഹരി വിഷയത്തിൽ ജയ ബച്ചൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ബോളിവുഡിലും ലഹരിമരുന്നു ഉപയോഗം ഉണ്ടെന്നു പ്രസ്താവന നടത്തിയ ന‌ടനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ രവി കിഷന്‍ എംപിയെ വിമർശിച്ച് നടിയും സമാജ്‌വാദിപാർട്ടി എംപിയുമായ ജയ ബച്ചൻ. കുറച്ചു പേരു കാരണം ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ ഒന്നടങ്കം അപമാനിക്കാനാകില്ലെന്ന് അവർ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽനിന്നുള്ള ഒരാൾതന്നെ അവർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത് തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുകയും ലജ്ജിതയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാലു കൊടുത്ത കൈക്കു തന്നെകൊത്തുന്ന( "Bite the hand that feeds you".) തരത്തിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റമെന്നും ജയ ബച്ചൻ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

ബോജ്പുരി, ഹിന്ദി നടനും ഉത്തർപ്രദേശിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി എംപിയുമായ രവി കിഷൻ ഇന്നലെ പാർലമെന്റിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലും ലഹരിമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം വ്യാപകമാണ്. ഒട്ടേറെപ്പേർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ വളരെ നല്ലകാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്.കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് ഞാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയും അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ഇത്തരം ഗൂഢാലോചനകൾ നിർത്തുകയും വേണമെന്നും രവി കിഷൻ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയുംനടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണിതെന്നുംഅദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയില്‍നിന്നും തൊഴിലില്ലായ്മയിൽനിന്നും ശ്രദ്ധതിരിക്കുന്നതിനാണ് ഇത്തരം പ്രസ്താവനയെന്ന് ജയ ബച്ചൻ പറഞ്ഞു. സിനിമാ മേഖലയിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം പേർക്ക് നേരിട്ടും അഞ്ചു മില്യൺ ആളുകൾക്ക് അല്ലാതെയും തൊഴിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് അപവാദ പ്രചാരണങ്ങളാണു നടത്തുന്നത്. പണവും പ്ര​ശസ്തിയും നേടിത്തന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നിർത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇത്തരക്കാരോട് പറയണം. ഈ മേഖലയ്ക്ക് സർക്കാർ പിന്തുണ നൽകണമെന്നും ജയ ബച്ചൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, പാർലമെന്റിലെ ജയ ബച്ചന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ നടി കങ്കണ റനൗട്ട് രംഗത്തെത്തി. നിങ്ങളുടെ മകളോ മകനോ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഹരിമരുന്നിന് അടിമപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ പെരുമാറുകയെന്ന് കങ്കണ ചോദിക്കുന്നു.

അതിനിടെ ഞാന്‍ പ​റഞ്ഞതിനെ ജയാജി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണു കരുതിയിരുന്നതെന്ന് രവി കിഷൻ പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ എല്ലാവരും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ തകർക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. താനും ജയജിയും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ സാഹചര്യം ഇതായിരുന്നില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സമയം വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും രവി കിഷൻ വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു പറഞ്ഞു.

തപസീ പാനു അടക്കം ബോളിവുഡ് രംഗത്തെ ഒട്ടേറേപ്പേർ ജയ ബച്ചന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ മറ്റൊരു വനിത പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം.

