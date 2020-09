സിനിമാക്കാരും ലഹരി ഇടപാടുകാരും തമ്മിൽ ബന്ധം: തെളിവില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ സിനിമാക്കാരും ലഹരി മരുന്ന് ഇടപാടുകാരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ലോക്സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ജി. കിഷൻ റെഡ്ഡി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

‘കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നർക്കോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) തിരച്ചിലും പിടിച്ചെടുക്കലുകളും അറസ്റ്റുകളും അന്വേഷണങ്ങളും നിരന്തരം നടത്തുന്നുണ്ട്. കോവിഡ്–19 ലോക്ഡൗണിൽ ഇങ്ങനെ സിനിമാക്കാരും ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകാരും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.’ – കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ എൻസിബി മുംബൈ സോണൽ യൂണിറ്റിന് ഈ ഓഗസ്റ്റ് 28ന് ലഭിച്ച പരാതി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കേസിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ 10 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തിരച്ചിലിൽ കഞ്ചാവ്, ഹഷീഷ്, ടെട്ര ഹൈഡ്രോ കന്നാബിനോൾ, ലിസെർജിക് ആസിഡ് ഡിഎതിലാമൈഡ് എന്നിവ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: No actionable inputs to show nexus between people in film industry, drug traffickers: Govt